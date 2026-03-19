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A qué hora es la Práctica del GP de Brasil de MotoGP en Goiania el viernes

El GP de Brasil de MotoGP 2026 disputa su primera jornada este viernes 20 de marzo, con la FP1 y la Práctica. Apunta a qué hora es cada sesión, cómo verla y más.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Vista general del Autódromo Ayrton Senna de Goiânia, Brasil

Vista general del Autódromo Ayrton Senna de Goiânia, Brasil

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pese a las complicaciones por las inundaciones que afectaron esta semana a la pista, MotoGP espera disputar sin más problemas su segunda ronda, el GP de Brasil que supone el regreso de Goiania al mundial 37 años después. Mira aquí a qué hora son las dos primeras sesiones de entrenamientos del viernes (FP1 y Práctica) antes de dar paso el sábado a la clasificación y carrera sprint, con el plato fuerte de la carrera principal el domingo.

A qué hora son los Entrenamientos libres 1 de MotoGP en el GP de Brasil, en Goiania

  • A qué hora son los Entrenamientos Libres de MotoGP de Brasil en España: de 15:05h a 16:05h

El fin de semana del GP de Brasil de MotoGP en el Autódromo Ayrton Senna de Goiania empezará a las 11:05 locales, a las 15:05h de España, con la primera sesión de entrenamientos libres, una hora donde los pilotos pueden empezar a adaptarse a un circuito nuevo para ellos, en esa FP1 que acabará a las 16:05 de España

Los entrenamientos Libres 1 de Moto3 del GP de Brasil son el viernes de 13:00h a 13:45h y los entrenamientos Libres 1 de Moto2 de 14:00h a 14:50h.

Si te lo preguntas, la diferencia horaria de Brasil y España es de cuatro horas más aquí.

A qué hora es la Práctica de MotoGP en el GP de Brasil, en Goiania

  • A qué hora es la Práctica de MotoGP de Brasil en España: a las 19:20h

La sesión principal del viernes de MotoGP en el Autódromo Ayrton Senna de Goiania será la segunda de entrenamientos, la Práctica, que decidirá las diez plazas de acceso directo a la Q2 de la clasificación del sábado del GP de Brasil. La Práctica empieza a las 19:20h de España, 15:20h locales, y en ella participarán todos los pilotos buscando estar entre los diez primeros para ir directamente a la Q2 del sábado. A partir del 11º, tendrán que pasar por el Q1 de la clasificación de Brasil.

La Práctica de Moto3 del GP de Brasil es el viernes 17:15 a 18:00h, y la Práctica de Moto2 de 18:15h a 19:05h, todo ello en horario peninsular español.

Cómo ver Práctica y FP1 de MotoGP del GP de Brasil (Goiania) en España

DAZN, dueña de los derechos de retransmisión en España, dará también todas las sesiones de la segunda ronda del GP de Brasil de MotoGP, empezando por estas dos del viernes en Goiania. Ahí podrás ver tanto los Entrenamientos Libres 1 del GP de Brasil como la Práctica.

Si lo prefieres, tienes la opción del VideoPass de la propia MotoGP, eso sí, en inglés, y por supuesto una vez más aquí, en Motorsport.com, tenemos a periodistas en el circuito para traerte de primera mano toda la información.

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Horarios de Latam para el viernes de MotoGP en Brasil

  • A qué hora son la FP1 y Práctica de MotoGP de Brasil en México: a las 08:05h y a las 12:20h
  • A qué hora son la FP1 y Práctica de MotoGP de Brasil en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: a las 09:05h y a las 13:20h
  • A qué hora son la FP1 y Práctica de MotoGP de Brasil en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: a las 10:05h y a las 14:20h
  • A qué hora son la FP1 y Práctica de MotoGP de Brasil en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: a las 11:05h y a las 15:00h

Qué pilotos disputan el GP de Brasil 2026 de MotoGP en Goiania

La categoría de MotoGP espera contar en el Gran Premio de Brasil con todos sus pilotos titulares, incluidos un Fermín Aldeguer que se perdió la primera ronda pero que confía en lograr el apto para este fin de semana en Goiania. 

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Spain Maverick Viñales

Italy Enea Bastianini
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda RC213V 2026

Spain Joan Mir

Italy Luca Marini
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Alex Márquez

Spain Fermín Aldeguer
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

France Johann Zarco

Brazil Diogo Moreira

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