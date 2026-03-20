La lluvia obliga a retrasar el arranque del Gran Premio de Brasil de MotoGP 2026

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La persistente lluvia que está cayendo sobre el Circuito de Goiania ha retrasado el inicio del GP de Brasil que debía empezar a las nueve de la mañana de este viernes, y dispara la inquietud sobre si el evento se podrá completar con normalidad.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Pista Goiania viernes por la mañana

Últimos retoques para limpiar la pista este viernes en Goiania

El FP1 de Moto3 del GP de Brasil debía dar comienzo a las 9 de la mañana hora local en Goiania (1pm CET) este viernes, pero las fuertes lluvias que vienen azotando la zona desde el lunes, volvieron a hacer acto de presencia desde primera hora de la mañana, tanto en la ciudad como en la zona donde se encuentra el trazado, a unos 12 kilómetros del centro.

A la llegada al circuito, se podía ver a los operarios trabajando intensamente en la limpieza de la pista, que estaba embarrada en algunos puntos, sobre todo en la curva de entrada a meta, donde está el ramal para acceder al pitlane, donde además de agua había mucha tierra que se había movido desde los viales al asfalto.

Marc Márquez en el box de Ducati este viernes por la mañana viendo la evolución de la lluvia

Marc Márquez en el box de Ducati este viernes por la mañana viendo la evolución de la lluvia

Foto de: Germán Garcia

Camiones cuba con agua y mangueras a presión limpiaban la pista, a falta de solo una hora para el inicio del primera entrenamiento de Moto3, programado a las nueve de la mañana. Sin embargo, de nuevo la lluvia hizo acto de presencia, primero de forma suave para ir siendo cada vez más copiosa, pero sin llegar a ser torrencial, de momento.

Con esta perspectiva, los promotores del campeonato anunciaron una reubicación de los horarios para este viernes, con Moto3 empezando a las 10 de la mañana y Moto2 a las 11, con una sesión extendida diez minutos más, tal y como estaba previsto al ser una pista nueva.

El FP1 de MotoGP esta ahora programado para las 12:05 hora local, con un entrenamiento de una hora y, a continuación, ensayos de salida.

El box de Honda preparando las motos este viernes en Goiania

El box de Honda preparando las motos este viernes en Goiania

Foto de: Germán Garcia

Bajo la supervisión del director de seguridad de FIM MotoGP, Tomé Alfonso y Loris Capirossi, encargado de supervisar la seguridad para los pilotos en los grandes premios, se tomó la decisión de abrir el pitlane a las 10 de la mañana, tras comprobar que el asfalto estaba ya en condiciones de rodar, aunque fuera en condiciones de mojado.

Inicio de Moto3 en mojado

A las 10 de la mañana el semáforo se puso verde para los pilotos de Moto3, aun que lo hizo bajo una ligera lluvia que les obligó a empezar con reglajes y neumáticos para carreras en mojado. El primer piloto en salir fue Veda Pratama, el indonesio del equipo Honda Team Asia, al que le siguieron un grupo de cuatro corredores, inicialmente, y a continuación, en menos de diez minutos, se fueron sumando el recto de pilotos de la parrilla de Moto3, en la que figuran un total de 25 pilotos para este fin de semana.

La sesión de Moto3 se completó sin novedad, completamente en mojado pero sin mayores incidencias. El mejor tiempo lo marcó el español Brian Uriarte con 1.32.812, liderando toda la sesión. El entrenamiento solo registró una caída y fue, curiosamente, a solo 34 segundos del final, sufriendo un ligero arrastrón en la curva 2 Eddie O'Shea, que tendrá el honor de haber sido el primero en caerse en este trazado, sin consecuencias.

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