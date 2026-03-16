MotoGP vuelve a Goiania 37 años después del último GP de Brasil celebrado allí

La segunda parada del calendario 2026 del Mundial de MotoGP será el Gran Premio de Brasil, que se celebra el fin de semana del 20 al 22 de marzo en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, en la ciudad de Goiania, capital de Goiás, en el interior del inmenso territorio brasileño.

A efectos estadísticos, el campeonato no visita el país sudamericano desde hace 22 años, cuando se celebró el GP de Rio 2004, llevándose la victoria en 500cc el japonés de Honda Makoto Tamada.

Pero la historia del Gran Premio de Brasil arrancó 17 años antes y lo hizo justo donde ahora se retomará, en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania, el trazado que albergó las tres primeras ediciones del gran premio brasileño entre 1987 y 1989, con Wayne Gardner, Eddie Lawson y Kevin Schwantz, respectivamente, como ganadores en la clase reina.

Así pues, el campeonato del mundo no pisa el trazado de Goiania desde hace 37 años, un largo periodo en el que además del propio circuito, remozado absolutamente de arriba abajo, ha cambiado también la ciudad, con un crecimiento espectacular, pese a no ser uno de los grandes polos turísticos del país.

Wayne Rainey, Yamaha, Kevin Schwantz, Suzuki, respectivamente, el primer ganador (1987) y el último (1989) en el viejo circuito de Goiania Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El Circuito de Interlagos, en Sao Paulo, albergó el último GP de Brasil, hasta la fecha, en 1992, con Wayne Rainey como ganador en 500cc.

Entre 1995 y 2004, a excepción de 1998 que no se corrió, el Autódromo Internacional Nelson Piquet albergó nueve ediciones del GP de Río de Janeiro, de las cuales en la clase reina Valentino Rossi se adjudicó cuatro seguidas (2000-2003).

El trazado de Jacarepaguá fue también donde Jorge Lorenzo logró su primer triunfo en el Mundial con solo 16 años, al imponerse en la carrera de 125cc de 2003, forjándose el famoso sobrenombre de 'por fuera', en el que significó su primer podio de los 152 que logró durante su carrera deportiva, además de ser la primera de las 68 victorias que lucen en su palmarés.

También Brasil trae muy buenos recuerdos a los aficionados españoles más veteranos, ya que fue en el GP de Rio de 1999 cuando Alex Crivillé alcanzó el título de campeón del mundo de 500cc, primer español en ganar en la clase reina. El catalán cruzó la meta sexto, ganó Norick Abe, pero se aseguró el campeonato.

En 2023 y con la Ducati de VR46, Marco Bezzecchi se impuso en la primera carrera disputa en la India, ahora aspira a ganar la primera del siglo en Goiania Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Goiania busca su primer ganador en MotoGP

Aunque el último ganador en Brasil fue el japonés de Honda Makoto Tamada, que se impuso en el GP de Rio de 2004, ya siendo MotoGP, en el circuito de Goiania no ha competido nunca durante la historia del motociclismo de la era moderna, ya que la primera carrera disputada allí fue en 1987 (Wayne Gardner) y la última en 1989 (Kevin Schwantz), por lo que este año el GP de Brasil buscará a su primera ganador de este siglo y de la era MotoGP.

Para ello, la actual parrilla de la clase reina cuenta con un verdadero especialista en ganar por primera vez cuando se llega a un nuevo circuito, Marc Márquez. El ahora piloto de Ducati, logró imponerse en la primera carrera celebrada en Austin (2013), Termas de Río Hondo (2014), Buriram (2018) y el año pasado en Balaton Park (Hungría).

Además del #93, de la actual parrilla de MotoGP que ha haya ganado por primera vez en un circuito solo está Marco Bezzecchi, el italiano ahora en Aprilia, lo logró en 2023 con la Ducati del VR46 en el primer y hasta ahora único gran premio celebrado en el circuito Buddh International de la India,