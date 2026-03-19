DAZN reacciona ante las carreras canceladas o aplazadas de F1 y MotoGP

El conflicto bélico entre EEUU e Israel contra Irán ha dejado innumerables consecuencias en la sociedad, y en lo que respecta al mundo de las carreras, ha obligado, entre otras cosas, a posponer el estreno del WEC, a cancelar las dos carreras de Bahrein y Arabia Saudí de F1 y a aplazar el GP de Qatar de MotoGP.

Eso deja una carrera menos en abril en el caso de MotoGP y un mes completo sin carreras en Fórmula 1, y DAZN ha reaccionado tratando de compensar a sus suscriptores. Este miércoles, llegó un mail de la plataforma en el que se informa a sus abonados que, del 1 al 30 de abril y de manera automática, tuvieran el plan que tuvieran (por ejemplo el Plan Motor), se les transformará en Plan Premium, el que contiene todo el contenido de DAZN.

Así, además de la NASCAR, el WSBK o mediante Eurosport la Fórmula E, que entran en el Plan Motor, este mes de abril, entre otras muchas cosas, se podrá disfrutar en DAZN sin coste adicional los cinco partidos por jornada de la liga española, entre los que entran el próximo Atlético de Madrid vs FC Barcelona del 4 de abril, el derby catalán entre FC Barcelona y RCD Espanyol del 12 de abril y Real Betis vs Real Madrid del 26 de abril. Además, todos los partidos de Premier League inglesa, la Serie A italiana, la Bundesliga alemana y la Liga F (la liga española femenina), más una selección de partidos de la NBA, liga americana de baloncesto y de la ACB, la liga española de baloncesto.

Con la cancelación de Bahrein y Arabia Saudí, la F1 2026 se queda en 22 carreras, mismo número que tenía hasta que en 2024 se subió al récord actual, el de 24 grandes premios por año. Por su parte, en MotoGP no se reduce el número de grandes premios pero Qatar se ha movido a noviembre, lo que ha obligado a aplazar también una semana las carreras de Portugal y Valencia que cierran el mundial.

También ha afectado, además de al WEC mencionado, a la F2, F2, Moto2, Moto3 y F1 Academy.