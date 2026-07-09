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A qué hora es MotoGP el viernes en Sachsenring y cómo ver Práctica y FP1

Apunta a qué hora puedes ver este viernes el GP de Alemania de MotoGP en Sachsenring, con los libres 1 y luego, la Práctica.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El mundial 2026 de MotoGP arranca este viernes su undécimo gran premio, el de Alemania, y aquí podrás ver a qué hora son las dos sesiones del viernes en Sachsenring, la FP1 y la Práctica que decidirá los primeros pilotos clasificados para la clasificación del viernes. Apunta bien y no te pierdas nada.

A qué hora es la Práctica de MotoGP en Sachsenring, GP de Alemania

  • A qué hora es la Práctica de MotoGP de Sanchsenring en España: viernes a las 15:00h

Aunque primero hay una sesión de entrenamientos libres, la Práctica es la más importante del viernes, ya que los diez primeros más rápidos ahí lograrán el pase directo a la Q2 de la clasificación del sábado, mientras que el resto tendrá que pasar por la Q1 de la clasificación.

La Práctica de MotoGP empieza el viernes a las 15:00h en Sachsenring, en horario local y horario peninsular de España, justo después de las Práctica de Moto3 y Moto2.

Atento:

Los dos pilotos con mejores resultados en Práctica en lo que llevamos de temporada 2026 son Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio, con nueve pases directos a la Q2 en diez carreras. 

Marc Márquez también ha pasado a todas las Q2 menos una de las disputadas (falló en Le Mans, y luego no participó en Barcelona precisamente tras caerse el sábado de Francia). Pedro Acosta, Jorge Martín y Ai Ogura han pasado a ocho de diez sesiones de Q2.

Por su parte, Alex Márquez ha pasado a la Q2 desde la Práctica en todas las que ha participado menos en una, fallando solo en Brno (en Mugello y Balaton no estuvo presente).

A qué hora es la FP1 de MotoGP en Sachsenring, GP de Alemania

  • A qué hora son los entrenamientos del GP de Alemania MotoGP en España: viernes de 10:45h a 11:30h

El fin de semana arranca con la FP1 de Moto3 en Sachsenring, y después la de Moto2, antes de los primeros entrenamientos de MotoGP, que empezarán a las 10:45h. Como siempre, en Sachsenring también será una sesión de 45 minutos de rodaje libre antes de otros 15 donde los pilotos ensayarán salidas en la recta principal de la pista germana.

A qué hora son el viernes de Sachsenring Moto2 y Moto3

Moto3 abrirá la jornada del viernes en Alemania con su FP1 a las 09:00h, antes de que la FP1 de Moto2 sea a las 09:50h (tras esas dos irá la Práctica de MotoGP, a las 10:45h).

La Práctica de Moto3 este viernes es a las 13:15h, la de Moto2 el viernes a las 14:05h y tras ellas llega la Práctica de MotoGP, a las 15:00h del viernes.

Cómo ver el viernes de MotoGP en Sachsenring en directo

En Motorsport.comcon periodistas en Sachsenring para traerte la información de primera mano desde el circuito, tendremos un directo con Live Timing (tiempos y posiciones al instante) pero también comentarios, imágenes y más de la FP1 y Práctica de MotoGP de este viernes.

Si quieres verlo por la tele, en DAZN con suscripción al Plan Motor o Plan Esencial podrás ver todo el viernes de MotoGP, Moto2 y Moto3, aunque también puedes verlo por Movistar + con el paquete motor (y con la retransmisión de DAZN) o en Vodafone TV.

Y como siempre, el VideoPass de MotoGP está disponible, pero de pago y en inglés.

Qué pilotos compiten en Sachsenring este fin de semana

A la espera de que Pedro Acosta logre el 'apto' para correr en Sachsenring, este fin de semana volveremos a tener la baja de Fermín Aldeguer, lesionado en Assen, y ausente hasta después de las vacaciones, y Johann Zarcoque no regresará hasta al menos septiembre, y al que sustituirá de nuevo Cal Crutchlow.

Equipo Moto Pilotos para Sachsenring
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain ¿Pedro Acosta?

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Spain Maverick Viñales

Italy Enea Bastianini
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda RC213V 2026

Spain Joan Mir

Italy Luca Marini
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Alex Márquez
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

Brazil Diogo Moreira

United Kingdom Cal Crutchlow

Así llega el Mundial de MotoGP 2026 a Sachsenring

Así llega el mundial de MotoGP 2026 a Sanchsenring

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos
1 SpainJ. MartínAprilia 193
2 ItalyM. BezzecchiAprilia 186
3 ItalyF. Di GiannantonioVR46 177
4 JapanA. OguraTrackhouse 168
5 SpainM. MárquezDucati 153
6 SpainR. FernándezTrackhouse 138
7 SpainP. AcostaKTM 133
8 ItalyP. BagnaiaDucati 130
9 SpainA. MárquezGresini 78
10 SpainF. AldeguerGresini 76

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