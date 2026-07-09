Horarios de Moto2 y Moto3 en Sachsenring y cómo verlo

Junto a MotoGP, vuelven una vez más Moto2 y Moto3 para el GP de Alemania en Sachsenring, y en este enlace podrás ver los horarios de las dos categorías secundarias del mundial este fin de semana.

Horarios de Moto2 en Sachsenring para España

(También horario local)

DÍA Y SESIÓN HORARIO Libres 1 - Viernes 10 de julio De 09:50h a 10:30h Práctica - Viernes 10 de julio De 14:05h a 14:45h Libres 2 - Sábado 11 de julio De 09:25h a 09:55h Clasificación de Moto2 en Sachsenring - Sábado 11 de julio Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h Carrera de Moto2 en Sachsenring - Domingo 12 de julio A las 12:15h

El GP de Alemania en Sachsenring sigue los horarios habituales, y las dos primeras sesiones serán los entrenamientos libres o FP1 de Moto3, a las 09:00h locales y de España del viernes, y la FP1 de Moto2, a las 09:50h del viernes por la mañana

El viernes será el día en el que queden decididas las primeras plazas de acceso a la Q2 de la clasificación del sábado. La sesión en la que se juegan eso, la Práctica, es el sábado a las 13:15h en el caso de Moto3 y a las 14:05h en Moto2, justo antes de la de MotoGP.

El sábado empezará en Sachsenring con una FP2 de las tres categorías, pero lo importante llega con la clasificación que formará la parrilla de salida para la carrera. La Q1 de Moto2 empieza a las 12:45h con los 10 más rápidos de la Práctica del viernes y luego la Q2 para decidir al poleman es las 13:10h. En la clasificación de Moto2 en Sachsenring, la Q1 es a las 13:40h y la Q2 definitiva, a las 14:05h.

El domingo, la carrera de Moto3 en Sachsenring, Alemania, será a las 11:00h.

El domingo, la carrera de Moto2 en Sachsenring, Alemania, será a las 12:15h.

Horarios de Moto3 en Sachsenring para España

(También horario local)

DÍA Y SESIÓN HORARIO Libres 1 - Viernes 10 de julio De 09:00h a 09:35h Práctica - Viernes 10 de julio De 13:15 a 13:50h Libres 2 - Sábado 11 de julio De 08:40h a 09:10h Clasificación de Moto3 en Sachsenring- Sábado 11 de julio Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h Carrera de Moto3 en Sachsenring- Domingo 12 de julio A las 11:00h

Cómo ver por la tele la clasificación y carreras de Moto2 y Moto3 en Sachsenring

Si quieres saber todos los resultados y resúmenes de Moto2 y Moto3 en Sachsenring, aquí en Motorsport.com lo tendrás según acabe cada sesión, así como las noticias más importantes que puedan surgir, y más.

Si quieres ver Moto2 y Moto3 en Sachsenring por la tele o en tu dispositivo, tienes que estar suscrito al Plan Motor o Plan Premium de DAZN, que además de estas dos categorías, obviamente, te ofrece MotoGP, pero también con ese plan podrás ver la Fórmula 1 (este finde no hay).

Y si quisieras contenido aún más exclusivo pero de pago y con comentarios en inglés, tienes el VideoPass de la propia MotoGP para ver las tres categorías.

A cuántas vueltas se disputan las carreras de Moto2 y Moto3 en Sachsenring

La carrera del domingo de Moto2 será a 25 vueltas a Sanchsering, a las 12:15h, y dado que el circuito de Alemania tiene una longitud de 3,67Km, los pilotos completarán 91.78 km en total.

La carrera del domingo de Moto3 será a 23 vueltas a Sanchsenring, a las 11:00h, y dado que el circuito de Alemania tiene 3,67Km de largo, supondrá un total de 84.43 km.

Historial de ganadores de Moto2 y Moto3 en Sachsenring

El piloto que más veces ha ganado en Moto2 en Sachsenring es Marc Márquez, con dos triunfos. De esta parrilla también ha ganado allí en Moto2 Deniz Öncü en 2025, en la última visita, y David Muñoz, que lo hizo en 2025 en Moto3. Dos pilotos que también están ahora en Moto2 pero que ganaron en Moto3 en Sachsenring son Izan Guevara en 2022 y David Alonso en 2024.

También ganaron en el pasado en Alemania en Moto2 Remy Gardner o Johann Zarco, y en Moto3 nombres como Pedro Acosta y Jorge Martín. En la categoría más baja de las tres, Marc Márquez ganó en Sachsenring pero cuando era 125cc, en 2010.

Así están llegan campeonatos de Moto2 y Moto3 a Sachsenring

Disputadas ya diez rondas de la temporada 2026 del mundial de motociclismo, en Moto2 Manu González disfruta de una ventaja de más de 55 puntos (57.5, concretamente) y en Moto3 Máximo Quiles tiene ya un margen de 90 puntos.

Clasificación del campeonato de Moto2 antes de Assen:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Clasificación del campeonato de pilotos de Moto3 antes de Sanchsering:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 211 2 Á. Carpe KTM 121 3 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 109 4 B. Uriarte KTM 102 5 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 102 6 H. Danish MT Helmets - MSI 82 7 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 82 8 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 79 9 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 52 10 G. Pini Leopard Racing 48