Fernández manda en la toma de contacto en Sachsenring; Márquez saca el martillo

Sachsenring (Enviado Especial).- Raúl Fernández, que llega a Alemania con una inercia inmejorable, con un doble podio en Assen –sprint y prueba larga–, fue uno de los que optó por colocar un juego de gomas nuevas al final de la práctica, circunstancia que le ayudó a dar el golpe definitivo que le colocó al frente de la tabla. De cualquier forma, el registro del corredor de Trackhouse todavía está lejos (1,8 segundos) del récord absoluto de la pista, en posesión de Fabio Di Giannantonio.

Por detrás de Fernández, a sola media décima, terminó Marc Márquez, que prefirió centrarse en trabajar en el ritmo y las tandas largas, y que no puso gomas nuevas. El actual campeón se restableció perfectamente de la caída que sufrió en los primeros instantes, un resbalón sin importancia, que, sin embargo, no fue la mejor forma de presentarse en su circuito fetiche –ha ganado nueve veces en MotoGP–.

El tercero más rápido fue Di Giannantonio, cuyo mejor giro se quedó a una décima de Márquez, y que tampoco recurrió a un set de compuestos nuevos al final. A pesar de ser muy pronto todavía, todo parece indicar que las Ducati serán capaces de medirse en corto y desafiar a las Aprilia en este escenario.

El cuarto mejor tiempo fue para Joan Mir, otro de los que sí estrenó neumáticos al final, al igual que hizo Jack Miller, en uno de los mejores estrenos que se le recuerdan al australiano de Pramac, que ya llega tarde al mercado del año que viene.

Marc Márquez, Ducati Team, sufrió una caída nada más empezar la sesión, sin consecuencias Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex Márquex, una vez confirmado su fichaje por KTM con vistas a 2027, finalizó el sexto, justo por delante de Alex Rins (séptimo), que se posicionó como la segunda mejor Yamaha. Marco Bezzecchi, que no ha puntuado en ninguno de los tres últimos domingos, no pudo ir más allá de la octava plaza, seguramente condicionado por los dolores que todavía arrastra de su pavoroso accidente en Assen. Por detrás del #72, Franco Morbidelli fue el noveno más veloz, a la vez que Jorge Martín, el líder del Mundial, cerró el top ten.

Por la parte baja de la pantalla sorprendió la 17ª posición de Ai Ogura, ganador de la última cararera, y la 19ª de Pecco Bagnaia, a casi un segundo de la cabeza.