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MotoGP GP de Alemania

Fernández manda en la toma de contacto en Sachsenring; Márquez saca el martillo

Raúl Fernández se adjudicó el mejor tiempo del primer ensayo en Sachsenring, un entrenamiento muy marcado por las distintas estrategias relativas al uso de los neumáticos.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sachsenring (Enviado Especial).- Raúl Fernández, que llega a Alemania con una inercia inmejorable, con un doble podio en Assen –sprint y prueba larga–, fue uno de los que optó por colocar un juego de gomas nuevas al final de la práctica, circunstancia que le ayudó a dar el golpe definitivo que le colocó al frente de la tabla. De cualquier forma, el registro del corredor de Trackhouse todavía está lejos (1,8 segundos) del récord absoluto de la pista, en posesión de Fabio Di Giannantonio

Por detrás de Fernández, a sola media décima, terminó Marc Márquez, que prefirió centrarse en trabajar en el ritmo y las tandas largas, y que no puso gomas nuevas. El actual campeón se restableció perfectamente de la caída que sufrió en los primeros instantes, un resbalón sin importancia, que, sin embargo, no fue la mejor forma de presentarse en su circuito fetiche –ha ganado nueve veces en MotoGP–.

El tercero más rápido fue Di Giannantonio, cuyo mejor giro se quedó a una décima de Márquez, y que tampoco recurrió a un set de compuestos nuevos al final. A pesar de ser muy pronto todavía, todo parece indicar que las Ducati serán capaces de medirse en corto y desafiar a las Aprilia en este escenario. 

El cuarto mejor tiempo fue para Joan Mir, otro de los que sí estrenó neumáticos al final, al igual que hizo Jack Miller, en uno de los mejores estrenos que se le recuerdan al australiano de Pramac, que ya llega tarde al mercado del año que viene. 

Marc Márquez, Ducati Team, sufrió una caída nada más empezar la sesión, sin consecuencias

Marc Márquez, Ducati Team, sufrió una caída nada más empezar la sesión, sin consecuencias

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex Márquex, una vez confirmado su fichaje por KTM con vistas a 2027, finalizó el sexto, justo por delante de Alex Rins (séptimo), que se posicionó como la segunda mejor Yamaha. Marco Bezzecchi, que no ha puntuado en ninguno de los tres últimos domingos, no pudo ir más allá de la octava plaza, seguramente condicionado por los dolores que todavía arrastra de su pavoroso accidente en Assen. Por detrás del #72, Franco Morbidelli fue el noveno más veloz, a la vez que Jorge Martín, el líder del Mundial, cerró el top ten.

Por la parte baja de la pantalla sorprendió la 17ª posición de Ai Ogura, ganador de la última cararera, y la 19ª de Pecco Bagnaia, a casi un segundo de la cabeza.

Clasificación FP1 MotoGP del GP de Alemania 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 22

1'20.829

   162.342  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 20

+0.051

1'20.880

 0.051 162.240  
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 18

+0.107

1'20.936

 0.056 162.128  
4 Spain J. Mir Honda 36 Honda 20

+0.115

1'20.944

 0.008 162.112  
5 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+0.171

1'21.000

 0.056 162.000  
6 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 21

+0.173

1'21.002

 0.002 161.996  
7 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 20

+0.488

1'21.317

 0.315 161.368  
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 21

+0.541

1'21.370

 0.053 161.263  
9 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 16

+0.552

1'21.381

 0.011 161.241  
10 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 21

+0.663

1'21.492

 0.111 161.021  
11 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 17

+0.671

1'21.500

 0.008 161.006  
12 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 20

+0.756

1'21.585

 0.085 160.838  
13 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 23

+0.760

1'21.589

 0.004 160.830  
14 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 20

+0.764

1'21.593

 0.004 160.822  
15 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 20

+0.856

1'21.685

 0.092 160.641  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 22

+0.897

1'21.726

 0.041 160.560  
17 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 24

+0.921

1'21.750

 0.024 160.513  
18 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 21

+0.921

1'21.750

 0.000 160.513  
19 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 17

+0.936

1'21.765

 0.015 160.484  
20 Italy L. Marini Honda 10 Honda 21

+0.960

1'21.789

 0.024 160.437  
21 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 18

+1.754

1'22.583

 0.794 158.894  
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