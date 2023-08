Márquez: "No me he guardado nada"

Tras un parón de verano que se le antojó más que necesario, Marc Márquez volvió este viernes a la acción en el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. El ocho veces campeón del mundo lo dio todo para arrancar con buen pie, pero se encontró con un primer revés: tendrá que pasar por la Q1 de este sábado.

En un intenso 'time attack' en el entrenamiento del viernes por la tarde, el único que desde ahora cuenta para dar el pase directo a la Q2 de la clasificación, el piloto de Cervera marcó un registro de 1:59.455, que le colocó en la 13ª posición, justo por detrás de las dos Yamaha oficiales, dando cuenta de los problemas de las fábricas niponas. Aunque el tiempo le valió para ser el mejor piloto de Honda, el #93 se quedó a poco menos de dos décimas del corte, que marcó su hermano Alex Márquez.

Al término de los entrenamientos libres, Márquez habló ante los medios y comentó que su principal objetivo en estos momentos es conseguir encontrar una buena base técnica en su moto que permita mejorar la situación. Eso le llevó a no forzar tanto como en Sachsenring o Assen, aunque reconoció que de igual manera no se había guardado nada para tratar de meterse en el Top 10.

"Tengo la motivación de encontrar la base de la moto, que era el objetivo de hoy. Pero hoy no me sentí a gusto para apretar y no apreté", comenzó diciendo en un encuentro con la prensa, donde estaba Motorsport.com. "Mi objetivo no es arrancar el 13º o el 18º, sino encontrar una base. Hoy no tuve ningún susto y eso es lo bueno", señaló, de forma positiva.

Así las cosas, el catalán afirmó que este viernes en Silverstone rodó "con la moto de Portimão", que llevó en la primera carrera de la presente campaña, intentando "encontrar una base". Por ello no apretó hasta superar el límite, pero también porque de momento no está plenamente recuperado tras sus lesiones en Alemania y Países Bajos.

El propio Márquez lo apuntó después de que se le viera bajar con cuidado de la moto durante las dos sesiones de este viernes, una debilidad que no quiso mostrar de forma pública: "No estoy al 100% físicamente. Esperaba no mostrar a la gente las limitaciones físicas. Tengo dolor en el aductor derecho, seguramente del tobillo, de pisar mal. Pudimos salvar el día", reconoció.

Por último, el multicampeón resumió el día como de administración de riesgos, aunque es consciente de que los acabará tomando llegando el momento: "He arriesgado para terminar el 13º; no me he guardado nada. Lo que he hecho es administrar el riesgo. Y las caídas van a llegar; esto es MotoGP", finalizó.