Marc Márquez, declarado no apto, no correrá en Assen

Assen.- Marc Márquez pasó una nueva revisión este domingo por la mañana en el centro médico del Circuito de Assen tras la cual, y a consecuencia del dolor que le produce una fisura en la segunda costilla del lado derecho, se le declaró no apto para seguir adelante con el Gran Premio de los Países Bajos.

En una escueta nota, Honda anunció que "Márquez se perderá el GP de Holanda", para añadir:

"Marc Márquez no participará en el Gran Premio de Holanda en el circuito TT de Assen tras ser declarado no apto como consecuencia de las lesiones sufridas en el GP de Alemania de la semana pasada, que se han agravado aún más en Assen".

En sus redes sociales, Marc ha explicado la decisión de no correr:

"Como sabéis, no he llegado a Assen al cien por cien físicamente. Además del esguince (en el tobillo) y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor. Esta mañana me he levantado con mucho dolor y, tras una revisión con el equipo médico, hemos decidido no correr hoy para evitar que empeore y así poder recuperarse las siguientes semanas. ¡Muchas gracias a todos por vuestro apoyo!", ha dejado escrito.

El piloto de Honda se perdió los grandes premios de Argentina, Estados Unidos y España por una lesión en la base del dedo gordo de la mano derecha. Tras reaparecer en Le Mans, el corredor cayó en las carreras de Francia y la siguiente, en Italia. En el GP de Alemania disputó la carrera sprint, pese a sufrir tres caídas, dos el mismo sábado, terminando 11º. El domingo por la mañana en Sachsenrig, Márquez se dio un fortísimo golpe contra el suelo en el warm up y, finalmente, decidió retirarse y no correr la carrera.

Este fin de semana, en Assen, Marc acumula ya dos nuevas caídas y con 14 es el que más se ha caído ya este año. El sábado no pudo pasar de la Q1 tras impactar por detrás en una distracción con Enea Bastianini y, en la carrera, a la que tuvo que salir el 17º, terminó cruzando la meta en esa misma posición, su peor resultado desde que está en MotoGP.

Pese a que inicialmente en Alemania hace una semana se retiró por una pequeña fractura en el dedo gordo de la mano izquierda, Marc ya adelantó entonces que se sentía muy magullado por todo el cuerpo, descubriéndose a posteriori una lesión en el tobillo y la fisura en la costilla que, finalmente, es lo que le ha condenado este fin de semana y le ha obligado a tirar la toalla.