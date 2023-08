En Honda están encantados con el trabajo de Iker Lecuona desde que le reclutaron para formar parte del proyecto HRC en el WorldSBK. El pasado año ya sonó para hacer alguna carrera como reemplazo del lesionado Marc Márquez, pero ha sido este año cuando el valenciano ha podido regresar al paddock de MotoGP, primero para sustituir a Márquez en Jerez y después a Joan Mir en Assen.

El fin de semana en los Países Bajos despertó el interés de los jefes de Honda por el comportamiento y la forma de trabajar del joven corredor, que además en carrera exhibió un ritmo muy por encima de lo que se esperaban, hasta que un problema mecánico arruinó su carrera.

Con la lesión de Alex Rins y pese a tener libre al probador y sustituto Stefan Bradl, Honda apostó por llamar de nuevo a Lecuona, esta vez al manillar de la moto de LCR.

En el arranque del Gran Premio de Gran Bretaña, el chico acabó último el primer día, a 2.9 segundos de Aleix Espargaró. Pese a ello, las sensaciones no fueron del todo negativas.

"No han sido malas, pero no me termino de encontrar cómodo como en Assen, allí me salía todo más fácil, el paquete aquel fin de semana trabajaba mejor y aquí me cuesta más, me cuesta mucho traccionar, incluso en el ataque al tiempo, al final de la práctica, me ha costado encontrar tracción. Vamos a dejar trabajar al equipo a ver si podemos dar un paso adelante, pero me ha costado", admitió.

Uno de los motivos de esa dificultad puede residir en la diferencia entre la moto que llevó en Assen, la oficial Honda, y la de este fin de semana.

"Con la moto Repsol llevaba el chasis estándar y ahora estoy con el Kalex que llevan en LCR, pero si no puedo comparar las dos motos a la vez no puedo decirte las diferencias, no creo que sea por eso que me está costando más", se sinceró.

Para este sábado se prevén lluvias torrenciales sobre Silverstone, una situación que puede no ser mala para el español.

"Voy a dormir muy tranquilo, me encanta pilotar en agua, con la KTM iba muy rápido y disfruto mucho en esas condiciones, así que si llueve espero encontrar el feeling y, por qué no, sorprender en la clasificación o cualquier cosa", dijo entre risas.

A pocos minutos del final de la sesión de la tarde, sorprendía ver a las cuatro Honda entre las cinco últimas clasificadas, algo para lo que Iker no tiene una respuesta.

"Está costando en general, sin más. El neumático que han traído aquí tampoco favorece mucho a la Honda. No creo que la moto vaya tan mal, solo hay que encontrar el punto. Veremos como se desarrolla el fin de semana, queda mucho por delante", zanjó.

Iker Lecuona, , Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images