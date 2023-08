Mir: "No estoy listo para apretar"

Tras lesionarse a principios de junio durante el GP de Italia, Joan Mir estuvo de baja por una lesión en la mano derecha que le impidió correr en Sachsenring y Assen, empalmando a continuación con las cinco semanas de parón de verano. Un periodo de ocho semanas de inactividad sobre una MotoGP que le han pasado factura este viernes, en su reaparición con la RC213V de Repsol Honda.

"Ha sido un día intenso. No te acuerdas de lo que corren estas motos hasta que te vuelves a subir a ellas. He salido corriendo solo, pero no somos competitivos. No tenemos ninguna mejora, y estoy trabajando en la electrónica. En aceleración es bestial lo que perdemos", explicó al final de la jornada, en la que solo pudo ser 18º, a 2.1 segundos del mejor tiempo del día, establecido por Aleix Espargaró.

En ese periodo de readaptación a la MotoGP, el mallorquín buscó algo conocido para ir construyendo desde ahí el fin de semana.

"Comenzamos con la base de Le Mans, que fue con la moto con la que me encontré más cómodo", dijo.

Sin embargo, las sensaciones no fueron buenas.

"Nuestro agarre no es el mejor de la parrilla. No me costó demasiado pillar el ritmo, pero estamos muy lejos", insistió.

Mientras Mir y Marc Márquez en el equipo oficial no han recibido ninguna mejora visible, en el garaje de LCR Takaaki Nakagami ha probado un paquete aerodinámico y dispone de material nuevo, como un chasis.

"Ahora estamos trabajando con la base de esta moto, luego, cuando lleguen mejoras, intentaremos incorporarlas y que funcionen. De momento las está probando Taka, pero con este formato es complicado implementar algo que no sabes si funcionará", argumentó.

El campeón del mundo de 2020 no espera dar grandes pasos ni se plantea la posibilidad de luchar por pasar a la Q2.

"No estoy listo para apretar, por eso trabajamos en la base con vistas al futuro", zanjó.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images