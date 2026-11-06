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MotoGP GP de Qatar

Bezzecchi: "Podía parecer que quería venir a Qatar por el título; simplemente confié en MotoGP"

Marco Bezzecchi terminó el viernes del GP de Qatar como mejor Aprilia, tercero por detrás de Di Giannantonio y Marc Márquez.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 6 nov 2026, 19:07

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi sabe que tiene que ir a por todas para apurar sus remotísimas opciones de título en el Gran Premio de Qatar, y al menos el arranque del fin de semana le ha puesto en la picota con el resto de favoritos en el Circuito Internacional de Losail.

Tras ser segundo en los Libres 1, el tercer clasificado de la general de MotoGP acabó en ese mismo puesto la Práctica. Y eso que el italiano voló en la primera parte de la sesión, marcando vueltas rápidas continuamente y llegando a liderar por un segundo de margen. Pero su tiempo de 1:50.666 se vio superado por dos décimas por las Ducati de Fabio Di Giannantonio, que hizo récord de la pista, y Marc Márquez.

Con todo, Bezzecchi acabó con buenas sensaciones. "Para empezar, me lo he pasado bien. Recuerdo que el año pasado lo pasamos muy mal aquí, y ver el avance que ha habido ha sido muy bonito, muy satisfactorio. Así que muchas gracias a Noale, como siempre, y a todo el equipo de Aprilia. También estoy contento porque yo mismo he mejorado bastante en mi pilotaje; tengo que reconocerlo, estoy bastante satisfecho", empezó diciendo a los pocos medios presentes en Qatar, entre ellos Motorsport.com.

"En general ha sido un buen día; aquí siempre hay mucha diferencia entre las dos sesiones de entrenamientos, porque una es de día y otra de noche. La nocturna, obviamente, es más emocionante porque tiene el encanto de la noche y me lo he pasado bien. Todavía queda mucho por hacer en el 'time attack', pero también en el ritmo de carrera. Intentar encontrar un poco más de constancia, un poco más de precisión, pero está bien", añadió.

Para el transalpino, la cronometrada del sábado será clave: "Sin duda, la clasificación es muy importante, porque, al fin y al cabo, si tienes un buen ritmo pero sales desde atrás, es mucho más difícil, así que sería importante intentar evitar trabajo extra todo lo que se pueda. Al fin y al cabo, no tengo muchas más opciones. Tengo que intentar trabajar, mantener la concentración junto con todos los chicos e intentar dar el 100%. Después, ya veremos qué pasa".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En cuanto a neumáticos, 'Bez' sacó más partido de la goma media que de la blanda, algo similar a lo que le pasó a Pedro Acosta, aunque no de una manera tan dramática: "Me he sentido bien con el compuesto medio, es cierto. Me he sentido bastante rápido aunque no he dado muchas vueltas seguidas, porque en los entrenamientos libres siempre hay que concentrarse mucho en el tiempo por vuelta, así que no he podido dar muchos giros consecutivos, pero las sensaciones han sido positivas, es cierto. Con el neumático blando, en cambio, ha sido todo lo contrario: me he sentido un poco más en apuros que todos los demás, así que intentemos mantener la cabeza baja".

El gran tema de conversación en Losail es lo que rodea al gran premio, por el conflicto armado en Oriente Medio que puso en entredicho la seguridad y que hizo que la mayoría de pilotos no quisieran asistir a Qatar (Yamaha y Pramac, de hecho, no están). La mayoría de corredores estaban unidos respecto a no ir, pero tres se desmarcaron: Ai Ogura, Johann Zarco, y precisamente Bezzecchi, que no lo ocultó en ningún momento.

El de Aprilia explicó su postura este viernes: "Como siempre he dicho, desde fuera puede parecer que lo hice solo por la pelea por el título. Es cierto que, al final, a mí me convenía en ese sentido, pero este tema ya se había planteado hace mucho tiempo. Si la organización había pensado que venir aquí era la decisión correcta, no creo que sean unos locos desatados que nos envíen a un sitio sin estar seguros. Así que siempre he confiado en ellos y, luego, obviamente, se convirtió más bien en una necesidad. Pero, al final, estoy contento".

Por último, al ser preguntado sobre si le gustaría contar con alguna carrera nocturna más en el calendario, Bezzecchi se mojó para cerrar: "Es bonito; digamos que quizá este GP sea tan fascinante precisamente porque es único, pero, en cualquier caso, se ve muy bien y se está más a gusto, porque hace menos calor, así que, ¿por qué no?".

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