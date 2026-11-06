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MotoGP GP de Qatar

Acosta: "No es normal sufrir más con la goma blanda que con la media"

Pese a que sus expectativas eran buenas, Pedro Acosta tendrá que pasar por la Q1 en Losail tras una terrorífica jornada de viernes en el GP de Qatar de MotoGP.

Germán Garcia Casanova

Editado: 6 nov 2026, 18:16

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Decía Pedro Acosta en la jornada del jueves que sus expectativas no eran del todo malas para el Gran Premio de Qatar, habida cuenta de que las KTM no han ido nada mal allí históricamente (para muestra, la actuación de Maverick Viñales en la carrera larga de 2025). Pero el viernes ha sido un gran jarro de agua fría para el 'Tiburón de Mazarrón'.

Así ha sido el viernes:

El piloto español tendrá que pasar este sábado por la Q1 de la cronometrada, tras no poder pasar del 14º lugar en la Práctica. Después de ser cuarto por la mañana (en unas condiciones muy distintas a las que habrá en carrera), el murciano no pudo bajar del 1:51.575 por la noche, por más que lo intentó hasta el último suspiro de la sesión.

Así, solamente pudo superar a Viñales, a Iker Lecuona (sustituto de Alex Márquez), a Diogo Moreira (rookie) y a Jake Dixon (sustituto de Joan Mir). Al término de la jornada, Acosta simplemente no se explicaba qué había ocurrido, con una pronunciada falta de agarre y con un comportamiento inusual de los neumáticos.

"Intentaremos darle la vuelta el sábado. Con la goma media, la vuelta rápida y el ritmo no fueron malos. Habrá que entender qué pasó con la goma blanda, porque tenía menos ritmo con ella que con la dura. Sabía que esta iba a ser la carrera más difícil, pero no esperaba que lo fuera tanto", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, difiriendo de lo que explicó 24 horas antes.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Hay que entender por qué me costó tanto. No es normal que sufra más con la goma blanda que con la media. El problema es que me falta mucho agarre. Me siento mucho mejor con el compuesto medio, con diez vueltas encima, que con el blando", prosiguió.

Tal vez, una explicación a esa alarmante falta de grip sea el estado del Circuito Internacional de Losail, que como siempre se presentó muy sucio por la falta de uso, pero Acosta lo descartó. "La pista no está mal, porque han hecho récord de la pista el primer día", incidió.

Para colmo, el viernes del bicampeón del mundo también estuvo marcado por problemas técnicos en su KTM, ya que la RC16 le dejó tirado en la parte final de los Libres 1. "Se paró la moto; problema electrónico", detalló para cerrar.

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