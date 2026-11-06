Declaraciones

MotoGP GP de Qatar

Martín: "Ya me estoy acostumbrado a pilotar con dolor"

Lesionado en el radio de la mano derecha, Jorge Martín logró salvar la primera jornada del GP de Qatar superando el corte de la Q2, que era el principal objetivo en este arranque de fin de semana.

Germán Garcia Casanova

Editado: 6 nov 2026, 18:47

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Jorge Martín

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El corredor de Aprilia no quiere ir más allá del día a día. Jorge Martín llegó a Qatar con el objetivo de llevar la lucha por el Mundial hasta la última carrera, pero consciente de que su lesión en la mano derecha le puede limitar en ese empeño. De momento, este viernes, en la apertura del gran primero, cumplió con el primer paso, que no era otro que superar el corte y pasar directamente a la Q2, lo que le facilitará el trabajo de cara al sábado.

"Parece que la muñeca va a aguantar, el domingo son muchas vueltas y va a ser una incógnita, pero hoy me he encontrado mucho mejor que en Malasia la semana pasada, la verdad. Si hubiera tenido estas sensaciones allí hubiera intentado correr, pero entonces la lesión era muy reciente. He notado mucho la mejora de los últimos días", explicó.

"La perdida de confianza después de la caída de Australia está claro que ha sido muy grande. Este viernes por la mañana, aunque la sensación no era mala, no tenía ese extra para forzar en las curvas. Pero poco a poco he ido encontrándome mejor y por la tarde hemos dado un paso adelante. La moto va bien en este circuito y me voy notando mejor. He hecho mi récord personal en Qatar, así que no esta nada mal", en referencia al 01.51.041 con el que acabó la Práctica.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

De cara a este sábado, el piloto español no quiere hacer demasiadas previsiones.

"Quiero ver cómo me levanto, me gustaría dar un pasito más. Del FP1 a la Práctica he notado una mejora, así que si puedo avanzar un poco más creo que no estoy tan lejos del paquete de pilotos rápidos".

"Espero poder hacer un buen ataque al tiempo, que es en lo que más sufro ahora mismo, ir al límite. Si logro hacer una buena clasificación y salir desde las dos primeras líneas sería un buen resultado para intentar sumar puntos".

Hasta ahora, debido a la lesión, el punto débil de Martín era las frenadas fuertes, algo que ha cambiado este viernes. "La frenada ahora mismo es lo de menos, es mucho más difícil los cambios de dirección, cuando voy muy inclinado también me duele. Ya me estoy acostumbrando a pilotar con todo este dolor. Podrías ser que la muñeca se resienta, pero espero que con las terapias que estamos haciendo vaya un poco a mejor".

"Físicamente estoy bien, pero noto que estoy compensando con el resto del cuerpo la fuera que no puedo hacer con la mano y eso hace que me duela bastante la espalda", zanjó.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Márquez: "Martín está sacando la fuerza que te da el pelear por un Mundial"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Márquez: "Martín está sacando la fuerza que te da el pelear por un Mundial"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



21 min



Márquez: "Martín está sacando la fuerza que te da el pelear por un Mundial"





Acosta: "No es normal sufrir más con la goma blanda que con la media"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



33 min



Acosta: "No es normal sufrir más con la goma blanda que con la media"





Raúl Fernández: "Cabezón de mí, he frenado con el dedo roto, pero he empezado a pilotar con mi estilo"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



47 min



Raúl Fernández: "Cabezón de mí, he frenado con el dedo roto, pero he empezado a pilotar con mi estilo"

Más de

Jorge Martín





Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Qatar (Losail) y quiénes van a Q1



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 h



Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Qatar (Losail) y quiénes van a Q1





A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Qatar y cómo ver



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



2 h



A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Qatar y cómo ver





MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Qatar en Losail, con Live Timing



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



5 h



MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Qatar en Losail, con Live Timing

Más de

Aprilia





A qué hora fue la Práctica de MotoGP en Qatar y cómo se vio



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



11 h



A qué hora fue la Práctica de MotoGP en Qatar y cómo se vio





Martín: "Mi objetivo no es retrasar el alirón de Márquez, es llevar la pelea hasta Valencia"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



Martín: "Mi objetivo no es retrasar el alirón de Márquez, es llevar la pelea hasta Valencia"





Martín, 'apto' a expensas de una revisión en Qatar; Fernández y Aldeguer, visto bueno para todo el GP



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



Martín, 'apto' a expensas de una revisión en Qatar; Fernández y Aldeguer, visto bueno para todo el GP

Últimas noticias





Martín: "Ya me estoy acostumbrado a pilotar con dolor"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 min



Martín: "Ya me estoy acostumbrado a pilotar con dolor"





Márquez: "Martín está sacando la fuerza que te da el pelear por un Mundial"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



21 min



Márquez: "Martín está sacando la fuerza que te da el pelear por un Mundial"





Verstappen explica por qué se queja tanto por la radio de Red Bull



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



30 min



Verstappen explica por qué se queja tanto por la radio de Red Bull





Acosta: "No es normal sufrir más con la goma blanda que con la media"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



33 min



Acosta: "No es normal sufrir más con la goma blanda que con la media"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse