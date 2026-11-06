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MotoGP GP de Qatar

Márquez: "Martín está sacando la fuerza que te da el pelear por un Mundial"

Marc Márquez, el segundo más rápido durante la primera jornada de ensayos en Qatar, destaca el pundonor de Jorge Martín, que se metió directamente en la Q2, y las estrecheces que hay en la zona alta de la tabla de tiempos.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 6 nov 2026, 18:26

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Se avecina un sábado de presión en el circuito de Losail si uno tiene en cuenta la velocidad exhibida por varios corredores en la toma de contacto de este viernes, en la que Fabio Di Giannantonio volvió a emerger con fuerza después de estar perdido durante algún tiempo, en la que Pecco Bagnaia renació de sus cenizas y en la que las Aprilia parecen listas para cualquier desafío. Como viene siendo habitual, en la pomada también está Marc Márquez, que tiene ante sí la primera bola de campeonato y que se encuentra muy bien sobre su Ducati, por más que no tenga tanto margen como en otros escenarios.

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El actual campeón terminó con el segundo mejor tiempo, a una décima y media de Diggia, y justo por delante de Marco Bezzecchi. El italiano es, con Jorge Martín (séptimo), el único que puede retrasar el alirón. A pesar de tener la octava corona de MotoGP muy a su alcance, Márquez viajó a Qatar con la intención de fabricarse un panorama más propicio para celebrar el título en Portugal o Valencia, las dos últimas paradas del calendario. Y así sigue, a pesar de la velocidad que exhibió en el trazado catarí, ya desde primera hora.

"Fue un buen día, en el que me encontré bien desde el principio. Luego hicimos unos cambios que no fueron del todo bien, pero rectificamos y pude volver a ser rápido", resumió Márquez, a quien la cadena de su Desmosedici se le rompió, aunque con la fortuna de ocurrir muy cerca de la entrada en el pitlane, circunstancia que le permitió perder muy poco tiempo.

A diferencia de lo que ocurrió en Sepang, y en Australia, las diferencias parecen mucho menores en Losail, tanto al comparar su rendimiento con el de las otras Ducati, como al cruzar sus datos con los de las Aprilia. Eso plantea un sábado de alto voltaje. "El primer objetivo es la primera línea, y no será fácil. Hay muchos pilotos que van rápido; Di Giannantonio y Bezzecchi están volando los dos. Y luego estamos un grupo, en el que estamos Martín, Bagnaia, Ai Ogura y Raúl Fernández, que hará que esa tercera posición sea muy competida", subrayó el español, que no escatimó elogios hacia Martín.

El madrileño tuvo que bajarse de la moto el sábado pasado, en Malasia, después de comprobar que la fractura que arrastra en la muñeca derecha, fruto de la caída en Australia, no le permitía rodar en unos tiempos que le llevaran a nada. Después de una semana de recuperación, el de Aprilia está de vuelta en Qatar, y el panorama es considerablemente distinto. "Martín está sacando a fuerza que te da el pelear por un Mundial. Se ha visto que está pilotando de una forma natural, normal, descolgándose de la moto", subrayó el catalán, cuyo mejor giro fue medio segundo más rápido que el del campeón del mundo de 2024.

El margen con Bezzecchi, vecino de taller de Martín, se redujo a solo una décima. "Más importante que terminar por delante de Bezzecchi, sería tener más ritmo que él. Aquí saldrá a todo o nada, porque tiene que atacar. Su posición es incómoda, porque no puede fallar más, pero tampoco tiene nada que perder", concluyó Márquez.

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