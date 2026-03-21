Martín: "A nivel de pilotaje, creo que estoy igual o mejor que en 2024"

El círculo empezó a cerrarse en Brasil para el español, que pasó un auténtico calvario la temporada pasada, por culpa de un rosario de accidentes que derivaron en lesiones muy serias, que le llevaron incluso a plantearse la retirada. Con aquel vía crucis ya en el retrovisor, Jorge Martín empieza a parecerse al corredor que fue capaz de desafiar a Pecco Bagnaia, y vencer al italiano con su misma moto, además de hacerlo enfundado en el mono de Pramac, una escudería satélite.

Así fue la carrera: MotoGP Márquez se lleva la Sprint de Brasil tras una impresionante remontada

En Goiania, Martín superó en pista a Marco Bezzecchi, su compañero, para cruzar la meta el tercero. La última vez que lo hizo fue durante el Gran Premio Solidario, en Montmeló, de 2024, del que salió con el título. Después de aquello llegó su estreno con Aprilia, las caídas, los hospitales y su deseo de abandonar la marca de Noale. Un año después de aquello, el panorama está mucho más despejado para el #89, que tiene su futuro cerrado con Yamaha, y que empieza a mostrar esa versión de él que maravilló hace relativamente poco

"Este podio sabe muy bien después de lo que llevo encima. Me llevo muchos aprendizajes del año pasado. Es como haber pasado de 2024 a 2026. Cada vez que salgo a la pista entiendo más qué necesito", convino Martín, satisfecho a pesar de la caída que sufrió en la cronometrada.

"Estoy muy, muy contento. Ha sido un camino difícil; hace unos meses no podía comer, me estaba alimentando mi novia", añadió el de Aprilia. "Mi objetivo era acabar, y el resultado era secundario. Me concentro solo en mis sensaciones. Queda mucho trabajo para pillar a las Ducati. A nivel de pilotaje, he vuelto. Creo que en eso estoy igual o mejor que en 2024, pero con otra moto. Me falta un 5% físicamente. Poco a poco estoy más cerca de Bezzecchi, que al final es mi objetivo", resumió Martín, a quien, según dice él mismo, todavía le falta un pelín para volver a estar en su plenitud física.

"No sé cuándo, pero volveré a estar al 100%, si será en Jerez o en Mugello. Pero sé que lo estaré. Hago todo lo que tengo que hacer para ello", ahondó Martín, que arrancó el quinto y rodó detrás de su vecino de taller, hasta que le superó antes de mitad de la prueba. “Con Marco hacemos un buen trabajo de equipo. Nos reunimos cada tarde y compartimos la información, que es algo muy importante para el proyecto. Eso sí, luego, en la pista cada uno va por su lado”, zanjó el español.