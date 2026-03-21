Bagnaia: "Hoy, la moto estaba para permitirme luchar delante, pero la he fastidiado"

No ha sido un buen día para Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Brasil. El italiano llegaba con ganas de reafirmarse tras un arranque de curso en Tailandia que no se le dio como esperaba, queriendo demostrar que realmente tiene mejores sensaciones con la Ducati GP26 que con su antecesora. Pero este sábado, cometió un error que condenó su sprint, y quizás su domingo.

El piloto turinés se fue al suelo en la Q2, lo que le llevó a partir noveno undécimo en parrilla, tanto hoy como mañana. En la prueba corta, pudo remontar algunos puestos, pero se quedó atascado detrás de Alex Márquez. Así, solamente pudo ser octavo, cazando dos puntos, delante del aún líder del Mundial, Pedro Acosta.

Preguntado por si se trataba hoy, sobre todo, de prepararse para la carrera larga con los neumáticos, por la falta de rodaje, Bagnaia lo analizó y admitió su error: "Un poco, pero también porque creo que la goma media funcionaba bastante bien. Volví a meter la pata en la clasificación, porque estaba apretando mucho, pero no calenté bien el neumático delantero. Ha sido culpa mía. La segunda moto era bastante diferente en cuanto a la puesta a punto, porque ayer no tuvimos tiempo de elegir una configuración, así que esta mañana tenía dos motos diferentes y me caí con la buena, con la que estaba preparando. Es una pena, porque creo que la moto tiene un buen potencial".

"Hoy, la moto estaba para permitirme luchar por los tres primeros puestos en clasificación y en carrera, pero la he fastidiado. Así que ha sido culpa mía. No pude apretar y sacar todo el potencial yendo detrás de Alex Márquez, porque me quedé atascado ahí, y adelantar en ese punto [en mitad del pelotón] es bastante difícil. Patiné dos veces durante la carrera y, en ambas situaciones, en la tercera curva, volví a estar cerca de él. Así que hay un enorme potencial, pero la fastidié en clasificación y, de nuevo, fue culpa mía", siguió.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Y sobre si adelantar el domingo podría ser más fácil, teniendo en cuenta el desgaste de los neumáticos, el #63 no las tiene todas consigo en una pista ratonera como Goiania: "No lo sé, porque adelantar aquí es muy difícil y hoy lo he intentado todo, y si tienes mucha más velocidad en la recta es fácil, pero cuando estás luchando contra una moto similar a la tuya, es bastante difícil. Espero que la experiencia que he tenido hoy con la goma media ayude, porque creo que más o menos todo el mundo irá con esa, y luego ya veremos. El potencial está ahí, la moto es competitiva, me gusta. Así que solo tengo que ponerlo todo junto".

"Sinceramente, hoy nunca tuve una opción realmente optimista para adelantar, y quizá hubiera sido posible ser un poco más agresivo, pero hoy era muy fácil cometer errores, y ya la había fastidiado en la clasificación, así que era mejor terminar y mañana intentaré hacer una mejor salida, quizá adelantando a más pilotos en la primera vuelta", continuó.

Por último, Bagnaia confirmó que está llevando en Brasil la misma moto que en Tailandia: "Es la misma moto, pero con una sensación diferente. Como he dicho, mi potencial es bastante bueno, me siento bien. Esta mañana, estaba rodando bastante bien y estaba contento. Luego, en la carrera, fue bastante difícil para las gomas delanteras, como siempre, pero esta vez pude seguir más de cerca a los rivales que tenía delante, así que, normalmente, con un depósito de combustible más grande, en carrera larga, puedo ser más rápido", cerró.