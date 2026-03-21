Márquez: "Tengo gestos encima de la moto que no termino de entender"

El español se fue de Tailandia con varias incógnitas que en Brasil ha comenzado a despejar. La Ducati vuelve a liderar el pelotón a la vez que la Aprilia ya no parece la moto perfecta, y el español cada vez se encuentra mejor de ese hombro derecho que le apartó del último tramo del curso pasado, y que le impide todavía conducir a su gusto. La victoria al sprint del corredor catalán es la primera desde la que se adjudicó en Montmeló el año pasado, y la número 16º de su palmarés. Esta cifra le iguala con Jorge Martín como el corredor que más victorias de sprint acumula.

A pesar del buen arranque de Fabio Di Giannantonio, Márquez se fue encontrando cada vez mejor con el paso de las vueltas, para terminar encima del romano del VR46, a quien adelantó a falta de tres giros para la bandera de cuadros, y gracias a un error de pilotaje del #49, que se fue a la zona sucia y le dejó un hueco por el que el catalán se metió sin dudarlo.

"Es una victoria super importante, porque en Tailandia sufrí. No me esperaba la victoria, porque ya vi en los ensayos que Diggia estaba pilotando muy bien. Todos los pilotos de Ducati tenemos la telemetría de los demás. Intenté ver qué estaba haciendo bien; nunca copiando, pero siempre adaptando cosas", reconoció Márquez, antes de relatar cómo fue evolucionando su estrategia a medida que iba tragándose quilómetros.

"Me sentí mejor en el tramo final, y ese error me facilitó un poco las cosas", afirmó el multicampeón del mundo, que en la sprint en Buriram, hace tres semanas, fue penalizado por realizar un adelantamiento sobre Pedro Acosta, que seguramente habría tenido que repetir de no ser por el desliz de Di Giannantonio.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Evaristo Sa / AFP via Getty Images

"Si Fabio no hubiera cometido el error, habría tenido que hacer un bloqueo como el de Tailandia, y me lo habría pensado dos veces después de lo que ocurrió allí", dijo en referencia a la polémica penalización que le llevó a tener que ceder el triunfo a su futuro compañero de equipo en Ducati.

A pesar de la lógica alegría por haber vuelto al escalón más alto del podio, el corredor de Cervera (Lleida) todavía no termina de dejar atrás los problemas derivados de su última lesión en el hombro derecho. Unos ecos que no le dejan moverse a su gusto y le limitan en según qué circunstancias. "Tengo ganas de ver la carrera repetida, porque voy rígido, no voy suelto, y tengo gestos que no termino de entender. No juego tanto encima de la moto como el año pasado. Aquí he dado un paso, pero tengo que seguir empujando, que es la clave de la vida", concluyó Márquez.

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