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Crónica de carrera
MotoGP GP de Brasil

Márquez se lleva la Sprint de Brasil tras una impresionante remontada

Marc Márquez logró la victoria en la Sprint del Gran Premio de Brasil, que se celebró este sábado con una hora y veinte de retraso tras la aparición de un enorme agujero en medio de la recta de meta poco después de terminar la Q2.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Márquez adelantó a Di Giannantonio pare llevarse la Sprint de Brasil

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Después de todas las vicisitudes vividas durante el sábado, la Sprint del Gran Premio de Brasil fue un premio para los aficionados que tanto en casa como en el nuevo Circuito de Goiania esperaron más de una hora para ver a los pilotos en acción, con una gran exhibición de pilotaje y un triunfo final a lo campeón de Marc Márquez. El de Ducati no ganaba una Sprint desde Barcelona 2025 y se asegura su primer triunfo al sprint del año tras la sanción que le bajo del primer puesto el sábado de Tailandia.

Esta vez la pole fue para Fabio Di Gianantonio, con la Ducati del VR46. El piloto italiano, que siempre que ve peligrar su futuro, como ya pasó en Qatar 2023, logra una victoria, o quedar cerca, salió como un disparo y se fue a por un triunfo que realmente necesitaba para cerrar su continuidad con el equipo de Valentino Rossi. Hasta un segundo y medio se escapó Diggia de Marc en la primera mitad de la carrera, pero en la segunda parte de las 15 vueltas programadas, el español empezó a recortar poco a poco hasta que, en la última vuelta, logró pasar a su rival y sumar la 16º victoria al sprint, igualando el récord de triunfos en sábado de Jorge Martín.

Martín vuelve al podio más de un año después

Un Martín que no subía al podio desde la carrera solidaria de Barcelona de 2024, hace más de un año, aún con Ducati, y que tras una temporada 2025 infernal por las lesiones, logró volver al podio y, además, superando a su compañero y nueva estrella de Aprilia, Marco Bezzecchi, que no pudo con el español y acabó cuarto. 

El japonés Ai Ogura fue quinto superando a un Fabio Quartararo que llegó a rodar segundo, pero que fue perdiendo posiciones hasta terminar sexto. Alex Márquez sumó tres puntitos con su séptima posición, manteniendo a Pecco Bagnaia detrás.

El líder del Mundial, Pedro Acosta, mantiene la posición pese a terminar noveno, con 33 puntos, dos más que Bezzecchi, ahora segundo por delante de Martín, que suma ya 25. Con la victoria Marc se coloca sexto de la general con 21 puntos.

Décimo terminó, ya sin puntos, el rookie Diogo Moreira, que con el apoyo de los fans brasileños logró completar una gran carrera terminando por delante de Luca Maricni como primera Honda, con Raúl Fernández 12º por delante de Alex Rins

Maverick Viñales, Johann Zarco y Joan Mir se cayeron y no pudieron concluir la Sprint.

Tras las lluvias e inundaciones de principio de semana en el circuito, este sábado el sol y el calor presidieron los entrenamientos de la mañana y la clasificación de MotoGP. Sin embargo, poco después de terminar la sesión, apareció un agujero en medio de la recta principal del circuito, lo que llevó a retrasar el inicio de la sprint una hoy y veinte, más allá de las cuatro de la tarde hora local, teniendo que posponer la clasificación de Moto2 al domingo por la mañana y la de Moto3 pasarla al término de la Sprint.

Clasificación Sprint de MotoGP del GP de Brasil 2026

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 15

19'41.982

   175.2   12
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 15

+0.213

19'42.195

 0.213 175.1   9
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 15

+3.587

19'45.569

 3.374 174.6   7
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 15

+4.061

19'46.043

 0.474 174.6   6
5 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 15

+4.994

19'46.976

 0.933 174.4   5
6 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 15

+7.728

19'49.710

 2.734 174.0   4
7 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 15

+8.153

19'50.135

 0.425 174.0   3
8 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+8.342

19'50.324

 0.189 173.9   2
9 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 15

+9.096

19'51.078

 0.754 173.8   1
10 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 15

+10.329

19'52.311

 1.233 173.6    
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 15

+11.106

19'53.088

 0.777 173.5    
12 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 15

+14.213

19'56.195

 3.107 173.1    
13 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 15

+15.090

19'57.072

 0.877 172.9    
14 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 15

+15.353

19'57.335

 0.263 172.9    
15 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 15

+15.528

19'57.510

 0.175 172.9    
16 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 15

+21.396

20'03.378

 5.868 172.0    
17 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 15

+22.706

20'04.688

 1.310 171.9    
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 15

+23.044

20'05.026

 0.338 171.8    
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 15

+23.807

20'05.789

 0.763 171.7    
dnf Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 10

+5 Vueltas

13'21.954

 5 Vueltas 172.1 Accidente  
dnf France J. Zarco LCR 5 Honda 7

+8 Vueltas

9'21.236

 3 Vueltas 172.1 Accidente  
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 1

+14 Vueltas

1'26.011

 6 Vueltas 160.5 Accidente  
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