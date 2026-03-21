Márquez se lleva la Sprint de Brasil tras una impresionante remontada
Marc Márquez logró la victoria en la Sprint del Gran Premio de Brasil, que se celebró este sábado con una hora y veinte de retraso tras la aparición de un enorme agujero en medio de la recta de meta poco después de terminar la Q2.
Márquez adelantó a Di Giannantonio pare llevarse la Sprint de Brasil
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Después de todas las vicisitudes vividas durante el sábado, la Sprint del Gran Premio de Brasil fue un premio para los aficionados que tanto en casa como en el nuevo Circuito de Goiania esperaron más de una hora para ver a los pilotos en acción, con una gran exhibición de pilotaje y un triunfo final a lo campeón de Marc Márquez. El de Ducati no ganaba una Sprint desde Barcelona 2025 y se asegura su primer triunfo al sprint del año tras la sanción que le bajo del primer puesto el sábado de Tailandia.
Esta vez la pole fue para Fabio Di Gianantonio, con la Ducati del VR46. El piloto italiano, que siempre que ve peligrar su futuro, como ya pasó en Qatar 2023, logra una victoria, o quedar cerca, salió como un disparo y se fue a por un triunfo que realmente necesitaba para cerrar su continuidad con el equipo de Valentino Rossi. Hasta un segundo y medio se escapó Diggia de Marc en la primera mitad de la carrera, pero en la segunda parte de las 15 vueltas programadas, el español empezó a recortar poco a poco hasta que, en la última vuelta, logró pasar a su rival y sumar la 16º victoria al sprint, igualando el récord de triunfos en sábado de Jorge Martín.
Martín vuelve al podio más de un año después
Un Martín que no subía al podio desde la carrera solidaria de Barcelona de 2024, hace más de un año, aún con Ducati, y que tras una temporada 2025 infernal por las lesiones, logró volver al podio y, además, superando a su compañero y nueva estrella de Aprilia, Marco Bezzecchi, que no pudo con el español y acabó cuarto.
El japonés Ai Ogura fue quinto superando a un Fabio Quartararo que llegó a rodar segundo, pero que fue perdiendo posiciones hasta terminar sexto. Alex Márquez sumó tres puntitos con su séptima posición, manteniendo a Pecco Bagnaia detrás.
El líder del Mundial, Pedro Acosta, mantiene la posición pese a terminar noveno, con 33 puntos, dos más que Bezzecchi, ahora segundo por delante de Martín, que suma ya 25. Con la victoria Marc se coloca sexto de la general con 21 puntos.
Décimo terminó, ya sin puntos, el rookie Diogo Moreira, que con el apoyo de los fans brasileños logró completar una gran carrera terminando por delante de Luca Maricni como primera Honda, con Raúl Fernández 12º por delante de Alex Rins.
Maverick Viñales, Johann Zarco y Joan Mir se cayeron y no pudieron concluir la Sprint.
Tras las lluvias e inundaciones de principio de semana en el circuito, este sábado el sol y el calor presidieron los entrenamientos de la mañana y la clasificación de MotoGP. Sin embargo, poco después de terminar la sesión, apareció un agujero en medio de la recta principal del circuito, lo que llevó a retrasar el inicio de la sprint una hoy y veinte, más allá de las cuatro de la tarde hora local, teniendo que posponer la clasificación de Moto2 al domingo por la mañana y la de Moto3 pasarla al término de la Sprint.
Clasificación Sprint de MotoGP del GP de Brasil 2026
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Abandono
|Puntos
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|15
|
19'41.982
|175.2
|12
|2
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.213
19'42.195
|0.213
|175.1
|9
|3
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|15
|
+3.587
19'45.569
|3.374
|174.6
|7
|4
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|15
|
+4.061
19'46.043
|0.474
|174.6
|6
|5
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|15
|
+4.994
19'46.976
|0.933
|174.4
|5
|6
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|15
|
+7.728
19'49.710
|2.734
|174.0
|4
|7
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|15
|
+8.153
19'50.135
|0.425
|174.0
|3
|8
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|15
|
+8.342
19'50.324
|0.189
|173.9
|2
|9
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|15
|
+9.096
19'51.078
|0.754
|173.8
|1
|10
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|15
|
+10.329
19'52.311
|1.233
|173.6
|11
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|15
|
+11.106
19'53.088
|0.777
|173.5
|12
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|15
|
+14.213
19'56.195
|3.107
|173.1
|13
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|15
|
+15.090
19'57.072
|0.877
|172.9
|14
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|15
|
+15.353
19'57.335
|0.263
|172.9
|15
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|15
|
+15.528
19'57.510
|0.175
|172.9
|16
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|15
|
+21.396
20'03.378
|5.868
|172.0
|17
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|15
|
+22.706
20'04.688
|1.310
|171.9
|18
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|15
|
+23.044
20'05.026
|0.338
|171.8
|19
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|15
|
+23.807
20'05.789
|0.763
|171.7
|dnf
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|10
|
+5 Vueltas
13'21.954
|5 Vueltas
|172.1
|Accidente
|dnf
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|7
|
+8 Vueltas
9'21.236
|3 Vueltas
|172.1
|Accidente
|dnf
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|1
|
+14 Vueltas
1'26.011
|6 Vueltas
|160.5
|Accidente
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