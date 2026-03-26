Martín: "Me resentí un poco de las lesiones en Brasil, estoy preocupado"

Aprilia se está reafirmando en este inicio de temporada 2026 de MotoGP como una potentísima amenaza para Ducati, como ya lo fue en la parte final del curso pasado. Se nota por Marco Bezzecchi, que ha vencido las cuatro últimas carreras largas disputadas, pero también por Jorge Martín.

El campeón del mundo de 2024 se perdió el test de pretemporada de Sepang para operarse por última vez de sus lesiones, y tratar así de dejar atrás todo el calvario que vivió en 2025. Pero con unos únicos ensayos invernales, en Tailandia, sus resultados están siendo espectaculares. En Buriram, se coló en el Top 5, y en Brasil, logró sus dos primeros podios como corredor de la casa de Noale, tercero el sábado en la sprint y segundo el domingo en la carrera larga.

Con ese bagaje llega 'Martinator' al Gran Premio de Estados Unidos, en Texas: con la moral alta, sin casi haber podido saborear como quisiera su magnífica actuación en Goiania, y también algo preocupado, según confirmó este jueves en su llegada a Austin. Y es que sus lesiones también se resintieron allí, y en el momento de afrontar el primer doblete de carreras consecutivas del curso, el de San Sebastián de los Reyes sabe que tendrá que reservarse físicamente.

"El domingo pasado fue brutal, lo disfruté mucho. Estoy muy contento por cómo me están yendo hasta ahora las cosas, pero tampoco tengo mucho más tiempo de seguir disfrutando. Estamos en un Mundial muy largo, el domingo ya es pasado, y ahora hay que enfocarse aquí y ahora. Preparados para Austin, una pista nueva [para él con la Aprilia], difícil. Me he resentido un poquito físicamente después de Brasil, por eso quizás no he terminado de disfrutarlo. Estoy un poco preocupado por ver cómo reacciona mi físico aquí, pero iremos viendo durante el fin de semana", empezó diciendo Martín en DAZN.

"Confío en que la moto en Austin funcionará bien; la base que tenemos lo está haciendo en todos sitios. Aunque esta quizás sea la pista más peculiar del año, en cuanto a set-up, la moto en general funciona muy bien. Así que la duda del fin de semana es más cómo reaccionará mi físico, después de dos carreras seguidas, porque aún tengo molestias en la mano. Cuando no tengo tanto tiempo de descanso, no recupero tan bien", siguió.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Aprilia Racing

Luego, en su encuentro con la prensa escrita, entre la que estaba Motorsport.com, Martín dio algún detalle más: "Me he resentido un poco de las lesiones, en Brasil. De la mano y del hombro. Seguramente, tendré que reservar algo de físico. Si fuera otra pista ni lo pensaría, pero este circuito es el más exigente del campeonato. Ya me pasó después de Tailandia, pero entonces no había dos carreras seguidas. La mano izquierda me dolerá".

Cuestionado sobre si se puede plantar cara a la Ducati, el #89 respondió afirmativamente, más allá del reto que supone este fin de semana, y reafirmó su confianza en la RS-GP y en el proyecto de los italianos, por más que su futuro esté camino de Yamaha para 2027: "Siempre he pensado que Aprilia era el único sitio donde podía plantar cara a Ducati, y parece que tenía razón. Está claro que aquí es muy difícil ganar a Marc, porque al final es su pista, y ese no es solo nuestro objetivo, ganar a Marc. Al menos el mío es sacar lo mejor de la carrera, sacar puntos. Veremos el domingo hasta dónde llegamos".

"Aprilia me firmó un día para ser campeón del mundo, y espero poder hacerlo este año. No tengo ninguna duda de que me apoyarán al máximo, confío plenamente en la marca y en Massimo Rivola, y también lo he visto en las primeras dos carreras. No tengo ninguna duda de que esto se mantendrá", prosiguió.

Lo que sí considera Martín es que, si en Estados Unidos es competitivo, estará al máximo nivel en el resto del curso: "Personalmente, creo que si soy competitivo aquí lo podré ser en casi todos lados". Eso sí, sabe que la referencia está en Borgo Panigale: "Ducati, esta presión ya la ha sentido, y siempre ha sido capaz de reinventarse", cerró.