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Martín: "Esto es la consecuencia de trabajar 24 horas al día pensando solo en mi rendimiento"

El primer podio con Aprilia de Jorge Martín confirma en Goiania que el español ha vuelto a su mejor versión, a pesar de los detalles que le faltan por pulir sobre una moto que todavía le da “sorpresas”.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Han pasado 490 días desde que Jorge Martín subiera al cajón por última vez, en el Gran Premio Solidario de 2024, en el que se proclamó campeón del mundo de MotoGP. A partir de ese momento apenas ha tenido respiro el #89, que intercaló salidas con la Aprilia con entradas al hospital; alguna de ellas muy preocupante, como la de Qatar, en la que se llegó a plantear la retirada.

La carrera en Brasil:

Por suerte para él, aquella pesadilla ha quedado atrás, o, al menos, su recuerdo solo le sirve para aumentar la motivación que le lleva a levantarse cada día para prepararse para los retos que se le presentan en cada gran premio. Este fin de semana, en Brasil, Martín ha dado otro clic en su cabeza que seguramente le llevará a seguir creciendo subido a un prototipo que todavía no tiene por la mano. 

En los primeros instantes de la carrera, el #89 se vio metido en el fragor de la batalla que mantuvieron Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio, del que sacó tajada en un interior muy vistoso, cuando ambos se enredaron en un toma y daca que les retrasó. A partir de ellí, el de Aprilia abrió un hueco y hasta llegó a plantearse ir a por Marco Bezzecchi, su vecino de taller, antes de que un sobresalto le disuadiera de una ofensiva que podía haber acabado mal.  

"Este podio sabe muy bien, por culminar de forma muy sólida el fin de semana. Hubo un momento en que pensé en la victoria, pero luego tuve un susto y decidí quedarme allí. Aún me faltan cositas, la Aprilia aún me da sorpresas donde no me las espero", resumió Martín, que con el botín logrado en Brasil se coloca el segundo en la tabla general, a 11 puntos de Bezzecchi, el nuevo líder.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team; Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team; Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Después de salir del infierno, ‘Martinator’ va camino del cielo. Un trayecto cimentado en el trabajo diario. "Desde mis últimas dos operaciones no fallo ni un día. Comida, entrenamiento físico y mental. Y todo tiene su recompensa. Esto es la consecuencia de trabajar 24 horas al día pensando solo en mi rendimiento", describió el corredor de Aprilia, a quien la repentina reducción de la prueba, en ocho giros, le pilló por sorpresa. 

"No me enteré de por qué reducían la distancia de carrera, pero es verdad que detrás de Diggia y de Marc saltaban piedras al pasar por la curva 11", desveló Martín.

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