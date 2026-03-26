Bezzecchi: "Márquez ha logrado más victorias en Austin que yo en toda mi carrera en MotoGP"

Marco Bezzecchi llega a la tercera cita de la temporada 2026 como el hombre referencia del Mundial de MotoGP. El piloto italiano no solamente ganó las dos últimas carreras largas de 2025, sino que también se ha impuesto en las dos primeras de 2026, la última hace menos de 7 días en Brasil, en un fin de semana que empezó muy complicado para él en el nuevo circuito de Goiania, pero al que consiguió darle la vuelta de manera magistral con el paso de las sesiones.

Es por ello que algunos le ponen como favorito para la visita del campeonato al Circuito de las Américas de Austin, por más que haya que ver cómo se comporta su Aprilia en esta pista, sin la carcasa reforzada de neumático trasero que tan bien le ha ido en los dos fines de semana de carrera anteriores, y que la pista de Texas sea uno de los lugares favoritos de Marc Márquez, aunque los dos últimos años no ha podido terminar la carrera dominical por errores propios.

Sin embargo, el corredor nacido en Rimini es el primero que es plenamente consciente del nivel del vigente campeón en Austin. El propio Bezzecchi lo destacó en sus declaraciones este jueves, cuando fue uno de los protagonistas de la rueda de prensa previa de pilotos.

"Me siento contento. Es un gran momento para mí. Hemos tenido una gran racha hasta ahora, pero ahora comienza otro fin de semana de carreras, y como siempre se abre un capítulo nuevo. Pero este circuito me encanta. Este lugar es increíble, y la afición también. Tengo muchísimas ganas de subirme a la moto, y de poder disfrutar de este fantástico trazado", empezó diciendo.

Preguntado sobre dónde considera que puede marcar la diferencia en Austin: "Es difícil de decir, porque cada año es único en nuestro deporte. Es verdad que Maverick Viñales hizo un fin de semana de ensueño con esta moto en 2024, pero la moto es muy distinta ahora mismo. No sé qué cabe esperar de ella aquí. Y también es verdad que, en este circuito, Marc Márquez siempre ha sido fulminante; creo que tiene más victorias aquí de las que yo tengo en toda la categoría, así que no será fácil, pero trataremos de dar el máximo, y ya veremos".

"Este es un trazado muy largo, tiene 20 curvas, el primer sector es súper físico... Pero también el resto de la pista es muy difícil, con frenadas muy fuertes. No tienes ni un momento para respirar, más allá de la recta de atrás, pero también es difícil, porque ahí la moto se te mueve mucho. Creo que son las grandes diferencias de este circuito respecto al resto", analizó.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Evaristo Sa / AFP via Getty Images

Si lidera las 3 primeras vueltas de la carrera del domingo, Bezzecchi batirá el récord de 101 giros consecutivos liderados de Jorge Lorenzo: "Ni siquiera conocía esta estadística. La verdad es que tener la posibilidad de acercarse siquiera ya es muy chulo. Pero no es lo verdaderamente importante para mí, ni para mi equipo. Lo que tratamos es hacer nuestro trabajo cada fin de semana, y si podemos mostrarnos competitivos, estamos contentos. Si no, intentaremos trabajar y mejorar", comentó.

Una de los temas de debate candentes entre los aficionados es el de qué moto es mejor, si la Aprilia o la Ducati: "Es un tipo de pregunta que a mí me resulta muy difícil de responder, porque yo piloto la Aprilia y no sé cómo va la Ducati. Es imposible para mí hacer una comparativa. Y, al final, es demasiado pronto en el campeonato para apuntar a una respuesta, en un sentido u otro. Lo importante para mí es que mi equipo está trabajando bien conmigo, y que me siento muy querido en el box. Eso es lo que me importa", respondió el #72.

Eso sí, cuestionado sobre si se siente más cerca que nunca de ser campeón del mundo, no pudo contestar más que afirmativamente: "Sí, no puedo decir nada más, es la verdad, pero quedan 40 carreras. Es demasiado pronto. Me encantaría ser competitivo durante toda la temporada, es mi objetivo, pero por el momento no quiero llenarme la cabeza de este tipo de pensamientos. Estoy haciendo lo mismo que hacía antes, me dejo la piel en casa y en las carreras para estar en forma, para estar lo mejor preparado posible".

Por último, el transalpino también abordó cómo es la seguridad en MotoGP tras los múltiples problemas en Goiania: "En cuanto a las condiciones de seguridad, creo que están muy cuidadas en los últimos años, no me puedo quejar de lo que están haciendo. En Brasil, hicieron el máximo posible para hacernos competir de la manera más segura posible. Así que nada de lo que quejarse", cerró.