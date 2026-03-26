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Márquez: "Austin es un circuito que me encanta, pero llevo cuatro años sin ganar aquí"

Marc Márquez enfrió a los que ven el Circuito de Austin como una tabla de salvación para el piloto de Ducati, que tras un inicio de temporada tibio, llega al que era su jardín de casa.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Austin (Enviado Especial).- Hubo un tiempo en el que parecía imposible que Marc Márquez perdiera en Austin, donde logro su primera victoria en MotoGP, siendo el piloto más joven en conseguirlo, y donde sumó hasta seis victorias más para llegar a un total de siete, el auténtico 'sheriff' de la ciudad, una tendencia que, sin embargo terminó hace cuatro años, acentuándose en 2024 y 2025, cuando se fue al suelo liderando.

Ahora, Marc es quinto del Mundial, a 22 puntos del líder Marco Bezzecchi (Aprilia), y todo el mundo espera que este fin de semana pueda dar un golpe de timón a su inicio de temporada.

"Si, bueno, ya veremos. El año pasado comenzamos el campeonato de otra manera, en mejor forma", recordó sus dos victorias dobles en Tailandia y Argentina. Ahora vamos paso a paso llegando a tener mejores sensaciones y una mejor comprensión de la moto. Fluyendo cada vez más, ese es el objetivo que nos marcamos de cara a las próximas carrera, sobre todo aquí en Austin. Este es un circuito que se ajusta a mi pilotaje, pero sin olvidar que el sector 1 y 2 son muy exigentes, así que vamos a ver, trataremos de arrancar de la manera correcta intentando encontrar nuestro nivel", recordó, de alguna manera, que físicamente no esta al cien por cien.

Márquez empezó muy fuerte en la primera sprint, en Tailandia, pero una sanción le bajó del primer puesto, a partir de ahí un abandono y mal fin de semana en Brasil.

"Estoy buscando encontrar las sensaciones que me permitan ser más constante en los tiempos de vuelta, como hemos demostrando en la clasificación tenemos velocidad, pero tenemos que encontrar la regularidad y que los tiempos salgan fácil. En Tailandia estaba lejos y en Brasil me acerque un poco más, veremos si aquí o en Jerez somos capaces de ser mas regulares en carrera", valoró.

Marc Márquez durante la rueda de prensa de este jueves

Marc Márquez durante la rueda de prensa de este jueves

Foto de: Steve Wobser / Getty Images

El palmaré de Marc en Austin es deslumbrante, pero el español no se quiere agarrar al pasado.

"Ya veremos. Austin es un circuito que me encanta. pero llevo cuatro años sin ganar, hay que entender bien la situación, los errores y la forma de mejorar", avisó.

Un palmarés que, avisa, no será suficiente por si solo para detener al líder del campeonato, Bezzecchi. "Marco llega con una racha de cuatro victorias consecutivas y esta mostrando una gran velocidad, él es el favorito. Trataremos de frena ese nivel de rendimiento pero es difícil, porque esta siendo el mas rápido", valoró antes de soltar una frase para reflexionar: "Hay que concentrarnos en nuestro trabajo; trataremos de encontrar el cien por cien en nuestro box", se mostró enigmático el piloto catalán.

Ya desde el final de la pasada temporada se ha creado un debate en torno a si, ahora mismo, la Aprilia es la mejor moto de la parrilla, por delante de la Ducati.

"Siempre es una combinación de elementos, pero yo siento que tengo la mejor moto y el mejor equipo, así que todo queda en mis manos", zanjó el #93.

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