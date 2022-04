Rins: "Perdí demasiado tiempo adelantando a pilotos"

Cargar el reproductor de audio

El de Suzuki volvió a la senda del éxito logrando subir al podio por primera vez esta temporada, y lo logró en el mismo circuito donde en 2018 logró su primer cajón en la clase reina.

Alex Rins, sin embargo, tuvo que volver a luchar contra un hándicap habitual, el de tener que salir muy retrasado en parrilla, séptimo, lo que le impidió estar con los de delante en los primeros giros.

El español tuvo que adelantar a Fabio Quartararo, Luca Marini y Maverick Viñales antes de encontrarse con Pol Espargaró, que le mantuvo muchas vueltas en el cuarto puesto, hasta que pudo pasarle ya superada la mitad de la carrera.

“Sinceramente hemos perdido muchísimo tiempo para adelantar a tantos pilotos al principio, hemos quemado mucha goma forzando en las frenadas, pero al final me sentía muy competitivo, pensaba que Aleix Espargaró tenía mejor ritmo, pero hemos acabado bastante cerca, creo que él ha estado gestionando muy bien la carrera detrás de Jorge Martin, hasta que le ha pasado al final”, ha explicado el catalán.

“Ahora nos vamos a Texas, un circuito que nos gusta mucho y debemos seguir con la mentalidad que hemos tenido este fin de semana”, dice Rins recordando su victoria en Austin.

Después de una temporada 2021 con muchas caídas, Rins parece este año más constante, en clave de Mundial, del que ya es cuarto en la general.

“Este año me lo estoy tomando diferente, voy carrera a carrera, me han dicho que somos cuartos en la general, no es nuestro objetivo, de verdad, ahora, faltan 18 carreras y vamos ir paso a paso, con calma”, aseguró.

Por último, Alex Rins, vecino de Aleix en Andorra, felicitó por el triunfo al de Aprilia.

“Muy feliz por Aleix, se lo merece, me hubiera gustado luchar con él por la victoria, pero no me ha dado pie, espero que lo disfrute mucho”, zanjó el de Suzuki.