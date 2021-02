Dall'Igna: "Qatar no será el mejor lugar para probar la Ducati"

La cancelación del test de pretemporada en Malasia llevó a ampliar el número de jornadas de pruebas que se realizarán en Qatar, circuito que albergará exclusivamente todos los ensayos previos al campeonato antes de la doble cita que allí marcará el inicio del Mundial 2021.

Lo que para algunos será una ventaja, como dijo el rookie Luca Marini, para otros será negativo. Ducati ganó allí las dos últimas carreras disputadas con Andrea Dovizioso, y es una pista donde tradicionalmente se ha desenvuelto bien la Desmosedici. Por lo tanto, es de esperar que vuelvan a estar delante.

Eso puede llevar a malinterpretar en qué punto se encuentra la GP21, sobre todo después de un 2020 en el que tanto Dovizioso como Danilo Petrucci las pasaron canutas para hacer funcionar el nuevo neumático trasero que introdujo Michelin.

"Para desarrollar una moto, hacer pruebas en una sola pista no es lo ideal", comentó el director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, durante la presentación del equipo. "Además no es lo mejor probarla en una pista donde normalmente tu moto va rápido. Así que Qatar no es el mejor lugar para hacer test con nuestra moto, pero es la única opción que hay y tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible con lo que hay".

No obstante, el ingeniero italiano confía en haber dado con la tecla para que los nuevos pilotos, Jack Miller y Pecco Bagnaia, no se vean afectados por los mismos problemas.

"En 2020 hemos averiguado qué hacer para mejorar la configuración de la moto, así que tenemos ideas bastante claras sobre la evolución que debemos hacer en Qatar, pero tenemos que probarla para asegurarnos de que es el paquete adecuado", apunta.

Dall'Igna, además, anunció que Ducati tendrá novedades para el test que arranca a principios de marzo a pesar de las limitaciones que impone el reglamento tras la congelación para contener los costes.

"Siempre podemos mejorar, tanto desde el punto de vista del estilo de conducción de los pilotos como con algunas evoluciones que introduciremos en la moto a partir del test de Qatar. No habrá grandes cambios porque el motor está congelado, así que tampoco haremos ningún cambio en el chasis. Pero lo que podamos introducir a nivel de chasis y aerodinámica será suficiente para permitirnos dar un paso adelante y mejorar el rendimiento general de la moto", explicó.

Equipos satélite de Ducati

Actualmente, Ducati es el fabricante con mayor representación en la parrilla con seis motos. El fabricante de Borgo Panigale ya se comprometió con Dorna para seguir hasta 2026.

Mientras que su asociación con Pramac no parece en peligro, más dudosa es su continuidad con Avintia, cuyo futuro en el campeonato no está nada claro. Suzuki ha manifestado su interés en contar con un equipo satélite, pero el principal encargado de ese proyecto era Davide Brivio y ahora ha puesto rumbo a la F1.

"Es muy difícil decir cuánto tiempo más podremos seguir con tres equipos en MotoGP", admitió Dall'Igna. "Nuestro trabajo es continuar lo más posible con esta situación, porque creo que podemos sacar alguna ventaja con seis pilotos en la parrilla. Desde el punto de vista técnico tenemos más información que nos puede ayudar a desarrollar la moto. Espero que siga así los próximos años".

