Marc Márquez sufrió un traumatismo craneoencefálico el pasado domingo durante el Gran Premio de Indonesia. "Fue una caída realmente mala, quizás una de las más duras que he tenido", introdujo el propio Márquez después de su highside el domingo en Indonesia, caída que concluyó en una conmoción cerebral que le privó del "apto" de los médicos para disputar la carrera.

Este accidente, sumado a la reaparición del problema de la visión doble, obliga al piloto de Cervera a guardar reposo absoluto, a la espera de que el nervio ocular afectado vuelva a su sitio y recupere su visión normal.

Pilotos como Aleix Espargaró estaban en la pista no muy lejos de Márquez y fueron testigos del momento del accidente, cuando el piloto de Cervera salió disparado de su RC213V en el Mandalika International Street Circuit.

"Estaba dos segundos detrás de él y lo vi volar", relató Aleix en DAZN. "Me asusté mucho y no abrí gas porque lo vi tirado en el suelo como una muñeca. Cuando llegué al box me di cuenta de que nunca antes había visto una caída así".

Otros pilotos de la categoría reina también confirmaron que se vieron "al borde de caer" en múltiples ocasiones a lo largo del fin de semana. Uno de ellos fue Takaaki Nakagami.

"Me ha pasado lo mismo unas cuantas veces", relató el piloto de LCR. "Tenía la sensación de que mi caída acabaría en un highside al entrar en la curva", agregó.

Como todos los pilotos de Honda, Nakagami también tuvo que hacer frente a la nueva carcasa implantada por Michelin. "No teníamos agarre en la rueda trasera, y yo tuve suerte de no caerme, pero fui consciente del riesgo", dijo el japonés.

"Lo siento por Marc. Espero que esté bien", agregó Takaaki. "Espero que podamos hacerlo mejor en Argentina".

Suzuki fue otra de las marcas que también se vieron obligadas a adaptarse a la nueva carcasa, especialmente Joan Mir, quien aprovechó para explicar que durante todo el fin de semana tuvo "problemas similares entrando en esta curva, pero no solo ahí".

"Estuve a punto de caer un par de veces de forma similar a la de Marc [Márquez]. Ese fue uno de mis mayores problemas. Espero que vuelva pronto", agregó.

Por el momento, al piloto de Cervera se le diagnosticó un nuevo caso de diplopía que le sitúa como baja indefinida.