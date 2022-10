Bezzecchi: "En nuestro año de novatos, el equipo ha ido más rápido que yo"

Cargar el reproductor de audio

El contraste entre el Marco Bezzecchi que se subió a la Ducati, en Jerez, el mes de noviembre pasado, y el que terminó el cuarto el domingo pasado en Australia, donde no quiso discutirle el podio a Pecco Bagnaia, es descomunal.

En estos once meses, el piloto del Mooney VR46 ha vivido un auténtico centrifugado junto a una escudería que, como él, también debutó en MotoGP, con la presión añadida de acarrear las siglas de la figura más influyente de la historia del motociclismo moderno: Valentino Rossi.

Ambos han cumplido con nota si tenemos en cuenta que Bezzecchi fue capaz de cruzar la meta el segundo en Assen, y que el equipo figura el octavo en la tabla, por delante formaciones como las dos de Honda, la satélite de Yamaha (WithU) y también la de KTM (Tech3).

A falta de dos pruebas para poner punto y final a su estreno en el jardín de los mayores, Bezzecchi está en paz con su progresión, esa que, por el momento, le coloca el 14ª en la tabla general de puntos, justo por detrás de Marc Márquez, quien, eso sí, se ha perdido ocho citas. De cualquier forma, cuando este chaval de 23 años, natural de Rimini, echa la vista atrás, aún se le hace un nudo en el estómago la recordar la congoja que sintió en Jerez, cuando se subió por primera vez a la Desmosedici, y se vio el último en la tabla de tiempos.

"Y tanto que me angustié", responde a quien escribe estas líneas, antes de pasar a detallar cómo manejó ese momento, y cómo salió de él: "La primera vez que probé la MotoGP me di cuenta de lo difícil que era. Llegué a preguntarme si estaba lo suficientemente preparado o si había hecho bien en salir de Moto2. Estaba el último de la tabla de tiempos y eso me preocupaba. Pero logré permanecer tranquilo, y el equipo en ningún caso me metió prisa".

Desembarcar en MotoGP tiene lo suyo para cualquier piloto, y la cosa puede complicarse todavía un poco más si la escudería a la que se llega también es debutante. Cuando se le pide al #72 que evalúe su aprendizaje y lo compare con el de la tropa que le rodea, él cree que pierde ese pulso. "En nuestro año de novatos en MotoGP, el equipo ha ido más rápido que yo. Ya en la segunda o tercera carrera estaban a un nivel tremendo, más alto que el mío", considera el chaval, que tiene entre ceja y ceja volver a subirse al cajón antes de concluir el ejercicio, algo que Luca Marini, su vecino de taller, todavía persigue.

En la primera mitad de este 2022, 'Bez' fue capaz de sumar 35 puntos en su casillero, casi la mitad de los 58 que acumuló en las ocho siguientes paradas del calendario. A su adaptación a la Desmosedici contribuyó de forma decisiva Matteo Flamini, una de las caras más reconocibles dentro del garaje de Valentino Rossi y que ahora desempeña el papel de responsable técnico del recién llegado.

“A Matteo le conocía de su experiencia con Vale, pero no teníamos tanto trato personal. Es un gran tipo, nos llamamos casi cada día. Además, no hay eventualidad que te pueda ocurrir en la pista que él no la haya vivido antes, al menos una vez. Ha trabajado con muchos jefes técnicos muy relevantes, y ha cogido lo mejor de todos ellos y sabe cómo moverse. Y lo mejor que tiene es que nunca se cree el mejor, siempre pregunta a todo el mundo”, remacha Bezzecchi.

