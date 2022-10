Miller quiere ganar en Sepang: "Mi objetivo es el mismo"

Cargar el reproductor de audio

Jack Miller se marchó de Australia con una sensación agridulce. El piloto de Townsville, recién casado y con dos podios consecutivos en las dos primeras citas de la gira asiática (victoria en Japón y segundo en Tailandia), aspiraba a volver al podio en su carrera de casa, pero Alex Márquez terminó llevándoselo por delante antes de llegar al ecuador de la prueba.

A 54 puntos de su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, Miller perdió sus remotas opciones al título, pero aún sigue con posibilidades de hacerse con el tercer puesto de la general, actualmente en posesión de Aleix Espargaró.

Es por ello que Jack saldrá a pista en Sepang con un objetivo: ganar. "Mi objetivo sigue siendo el mismo", declaró ante la prensa el jueves previo al Gran Premio de Malasia.

"Aún podemos alcanzar el tercer puesto del campeonato. De nuevo, es otra posibilidad remota, pero el resto de pilotos no vienen de hacer sus mejores carreras precisamente, así que tengo una buena oportunidad de recuperar puntos", añadió el australiano. "Creo que mi principal objetivo es intentar ganar el máximo de puntos posible".

Pero, ¿cómo casa esa estrategia con la lucha por el título de Bagnaia y las posibles órdenes de equipo de Ducati? Miller aseguró que, si le necesitan, no tendrá problema en arrimar el hombro, pese a que el año que viene no continuará en Borgo Panigale.

"Que no se me malinterprete. Si Pecco necesita ayuda o lo que sea, yo estaré ahí. Pero como he dicho, al fin y al cabo este es un deporte individual y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda", explicó.

Sin embargo, Miller pronostica un fin de semana más tranquilo en el box rojo, gracias a la mayor ventaja de Pecco en la general. "Creo que este fin de semana será un poco diferente, podré centrarme más en mi propia carrera", dijo.

Y, como ya comentó en Phillip Island, no hará "ninguna tontería". "Ya sea para un campeonato o para 15º o 16º, la última persona que quieres chocar es tu compañero de equipo. Así que hay que conducir con cuidado; al menos es lo que yo hago".

Para él, terminar tercero o cuarto no es un tema baladí, ya que la diferencia entre ambos resultados "es bastante considerable" en términos de bonificación económica. "[El dinero] se reparte desde la tercera posición. El año pasado terminé cuarto y no conseguí nada".

