Ducati se ha renovado por completo para 2021 y ha presentado una alineación con dos nuevos pilotos. Jack Miller, con 26 años y seis temporadas a sus espaldas, será el más veterano, mientras que Pecco Bagnaia da el salto al equipo oficial con 24 años y después de solo dos en la categoría reina.

Sobre el papel, el australiano debe ser el líder del proyecto, pero el italiano busca repetir la jugada que hizo en 2018 cuando se plantó en la primera carrera del Mundial sin haber ganado un gran premio en Moto2 y acabó proclamándose campeón del mundo.

"El objetivo es ganar el título", afirmó Bagnaia durante la presentación de Ducati. "De un piloto oficial es lo que se espera. A un piloto oficial no se le ocurre hacer un quinto o un sexto, o hacer una carrera buena y dos o tres malas. Sin embargo, primero me gustaría hacer como me pasó en 2018, que llegué sin ganar a mi segundo año en Moto2, ganar mi primera carrera y luego empezar a pensar en grande".

Bagnaia asume la responsabilidad que supone estar en un equipo oficial como Ducati, pero también es consciente de que en 18 años en MotoGP, de los 14 pilotos que han pasado por el equipo oficial solo Casey Stoner logró el título en 2007.

"Tanto Jack como yo sabemos que estar en el equipo de fábrica conlleva mucha responsabilidad. La presión es positiva y un gran impulso. Es el reto más importante de mi vida. Mucha gente lo ha intentado y solo uno lo ha conseguido. Tomar el testigo de Dovizioso y Petrucci no será fácil porque ambos han hecho un gran trabajo. Dovi fue segundo en el campeonato tres años consecutivos y una vez estuvo muy cerca de ganarlo", recordó.

El piloto de Turín llega al equipo oficial de Ducati 10 años después de que lo hiciese su mentor Valentino Rossi. El de Tavullia se marchó tras dos años plagados de sinsabores. Sin embargo, Bagnaia ve injusto hacer comparaciones.

"La moto que tenemos ahora no tiene absolutamente nada que ver con la que tenía Vale. A nivel de personal, prácticamente todas las personas han cambiado. Es un proyecto totalmente diferente. Muchos pilotos no pudieron ir con esa moto e incluso Dovi empezó a conseguir resultados después de que se desarrollara. Creo que esa es la razón por la que Vale no pudo conseguir los resultados que quería, también porque cuando volvió a Yamaha ganó de inmediato. No me comparo con él, porque es imposible. La moto que tenemos hoy es más competitiva que la suya, así que es imposible hacer una comparación", zanja.

