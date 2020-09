Bagnaia rompió el motor en Jerez cuando circulaba segundo, y en el siguiente gran premio, en Brno, se rompió la pierna en el FP1, teniendo que pasar por el quirófano para operarse la rodilla y causando baja cinco semanas.

En su reaparición este fin de semana, el de Pramac lo ha retomado por donde lo dejó, luchando por el podio y optando a los mejores resultados. En medio, la discusión de para quién es la Ducati oficial 2021, una discusión que hoy ha terminado.

Con todo este panorama nadie esperaba a Bagnaia en la lucha por el podio.

“Esta mañana en el warm up me he dado cuenta de que podía luchar por la victoria. Siempre me cuesta por la mañana el domingo, me dolía la pierna y he hecho el cuarto tiempo, y eso me ha dado confianza”, ha explicado tras el podio.

“No me esperaba llegar aquí tras la lesión y ser tan competitivo. Es la segunda vez que vuelvo este año, tras la pandemia y tras la lesión, y solo he hecho dos carreras. No me podía imaginar ir tan rápido, pero traté de olvidarme de mi pierna, trabajé para la carrera y fue increíble”, dijo el italiano.

“Ducati estaba sufriendo mucho y es un resultado muy importante para la marca”, añadió.

“En las primeras vueltas la rueda costaba calentarla, pero luego he podido coger mi ritmo y adelantar a todos los pilotos. las cuatro últimas vueltas han sido muy difíciles, cada vez que hacía un cambio de dirección y ponía la rodilla en el sueño me dolía muchísimo”, ha recordado.

Tras pasar a Valentino Rossi y escaparse segundo, hubo un momento que parecía que se venía abajo.

“En el cambio de dirección de la curva 2 a la 3 he notado algo en la pierna y el dolor era muy grande. Hace cuatro semanas que me operé y es normal tener un poco de dolor, no pasa nada”, dijo.

Con esta exhibición de pilotaje, unida a la de Jerez en la segunda carrera, ya nadie duda que Pecco será el compañero de Jack Miller en 2021 en el equipo oficial.

“No sé si esto vale un puesto en Ducati, hay que esperar a ver qué me dicen. Primero lo disfruto y estoy contento, luego a ver que me dicen”, zanjó.

