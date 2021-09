Alex Márquez: "Para estar en MotoGP tengo que mejorar muchísimo"

El bicampeón del mundo de Moto3 y Moto2 tuvo un prometedor debut en MotoGP el pasado curso con el equipo Repsol Honda. Allí, siendo rookie, hizo una temporada de menos a más y subió dos veces al podio –los únicos de la marca dorada en todo el año–.

Sin embargo, antes de arrancar la campaña 2020 –aplazada por la COVID-19–, HRC decidió renovarle por dos años más, pero le mandó a la formación satélite LCR con apoyo oficial. Después de las 14 primeras carreras con el equipo de Lucio Cecchinello, el menor de los hermanos de Cervera (Lleida) va 16º en la tabla con un sexto puesto como mejor resultado. Además, con 14 caídas, es el cuarto piloto con peor estadística en ese apartado, por detrás de su hermano Marc (20), Iker Lecuona (19) y Pol Espargaró (15).

El #73 ha llegado a Honda en uno de los momentos más delicados en su historia en MotoGP. En 2020, la compañía de Tokio tocó fondo cuando completó su peor temporada desde la creación de HRC en 1982, cerrando el año sin ninguna victoria por primera vez. En la presente campaña tan solo han podido celebrar la victoria de Marc Márquez en Sachsenring y su podio en Aragón.

"La temporada, en general, se arrancó de forma difícil", comenta Alex Márquez en una entrevista para el Reto MotoGP de DAZN. "No me ha tocado vivir los años más fáciles de Honda. Pero hay que ser positivo y seguir adelante. Ha sido difícil entender muchas cosas, sobre todo, si eres tú, o es la moto, o qué pasa"

El ilerdense apunta hacia el motor –sin nombrarlo– como el principal problema de la RC213V en este momento, algo en lo que ya se está trabajando.

"Creo que donde está el problema principal es donde no podemos evolucionar este año por el reglamento. Pero ahí es donde intentarán dar un paso para el año que viene. Honda tiene la actitud y están receptivos para ese gran paso", afirma.

Después de un 2021 de relativa calma, 2022 promete ser frenético en los despachos, con la mayoría de las grandes figuras acabando contrato. Alex es consciente de que deberá ganarse la firma en la pista.

"He aprendido que en este mundo no se vive en el pasado ni se puede vivir pensando en el futuro. Para estar en MotoGP tengo que mejorar muchísimo. Veremos qué pasa en 2022 y ya se pensará. Los contratos irán más lentos, no tan anticipado como otros años. Pero 2022 es el año en el que todos debemos dar un paso adelante", remacha.

