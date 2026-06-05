¡MEJOR TIEMPO PARA PEDRO ACOSTA! Con un tiempazo de 1:36.827, le mete 4 décimas a todos.

Pasa a la Q2 con Raúl Fernández, Aldeguer, Ogura, Bezzecchi, Márquez, Moreira, Martín y Miller. Fuera, Quartararo, Toprak (le ha molestado Fabio), Marini, Bagnaia, Bastianini, Mir, Lecuona, Binder, Viñales, Morbidelli, Rins y Crutchlow.