MotoGP en DIRECTO: Práctica del GP de Hungría en Balaton Park
Sigue en vivo y en directo la jornada del viernes de MotoGP en Balaton Park, en el GP de Hungría, con la Práctica. Tiempos, posiciones y más.
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Resumen
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¡La crónica de la Práctica! Volvemos mañana con la clasificación y la carrera al sprint.
Acosta vuela en Balaton para liderar el arranque del GP de Hungría
Pedro Acosta lideró la Práctica del GP de Hungría de MotoGP con más de 4 décimas sobre el segundo y siendo el único piloto en toda la jornada capaz de bajar del 1.37; Marc Márquez, séptimo y Pecco Bagnaia fuera de la Q2.
El pase completo a la Q2. Acosta, en su mundo. Todas las Aprilia, dentro, aunque Martín con más problemas. Di Giannantonio, mejor Ducati, con Márquez séptimo. Moreira vuelve a clasificarse, como en Mugello. Mucho mérito lo de Miller, única Yamaha, aquí parece que las desventajas se notan menos.
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Hungría y quiénes disputarán la Q1
Mira qué pilotos han pasado a la Q2 de MotoGP del Gran Premio de Hungría en Balaton Park y quienes van a la Q1 previa de la cronometrada de este sábado.
¡MEJOR TIEMPO PARA PEDRO ACOSTA! Con un tiempazo de 1:36.827, le mete 4 décimas a todos.
Pasa a la Q2 con Raúl Fernández, Aldeguer, Ogura, Bezzecchi, Márquez, Moreira, Martín y Miller. Fuera, Quartararo, Toprak (le ha molestado Fabio), Marini, Bagnaia, Bastianini, Mir, Lecuona, Binder, Viñales, Morbidelli, Rins y Crutchlow.
¡Moreira mejora y se pone octavo!
¡BANDERA A CUADROS EN BALATON PARK!
¡MARTÍN MEJORA IN EXTREMIS Y SE PONE OCTAVO!
¡DI GIANNANTONIO SEGUNDO, ECHA A MARTÍN!
¡QUARTARARO NOVENO, MARTÍN EN PELIGRO!
Vaya trallazo le ha metido la Ducati a Márquez en la curva 5, se ha tenido que ir a la grava.
No es récord de la pista, que está en 1:36.5, pero le ha metido medio segundo a todos.
¡¡¡TIEMPAZO DE ACOSTA, 1:36.827!!! Mejor tiempo para el Tiburón de Mazarrón. Primer piloto que rompe la barrera del 1:37.
¡VIENE VOLANDO ACOSTA!
¡PRIMERO RAÚL FERNÁNDEZ, 1:37.328!
Bandera amarilla en la curva 11.
¡MOREIRA SEXTO! 1:37.818, Bagnaia y Di Giannantonio en peligro.
Viñales mejora pero se queda undécimo.
1:37.949 de Marini ahora, séptimo. Han echado del corte a Moreira y Lecuona.
¡PERO MEJORA! 1:37.9 de Bagnaia para colocarse séptimo. Vaya salvada en la curva 16,
¡ERROR DE PECCO!
Viene mejorando Bagnaia, veremos si es suficiente.
1:37.502 de Bezzecchi, para posicionarse tercero.
Van volviendo todos los pilotos a pista.
Cara de preocupación de Bagnaia, que sigue sin dar con la tecla... 8 minutos para el final.
1:37.764 de Raúl Fernández, cuarto.
1:37.401, mejora Acosta para mantenerse primero.
Pues tras el primer 'time attack', el corte de la Q2 queda con Acosta (1:37.418, y lidiando con algún susto), Aldeguer, Márquez, Martín, Bezzecchi, Raúl Fernández, Di Giannantonio, Binder, Moreira y LECUONA, que se mantiene.
Viñales, undécimo delante de Bastianini, Miller y Ogura. Bagnaia, P19.
Acosta venía mejorando, pero no lo ha logrado.
Márquez mejora su tiempo, 1:37.569, pero se queda tercero, a 151 milésimas.
1:38.459 de Razgatlioglu, undécimo.