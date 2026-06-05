Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Hungría y quiénes disputarán la Q1

Ya está en marcha la octava ronda de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de Hungría. El circuito del Balaton Park, que celebra su segundo fin de semana de carreras en el campeonato, por más que se apunta a que será la última visita aquí, ha acogido este viernes, 5 de junio, los primeros entrenamientos libres de la categoría reina, la FP1, y la Práctica, que ha vuelto a ser el primer entreno clave del fin de semana.

Como sabes, la Práctica es el único entrenamiento del fin de semana que determina qué pilotos, concretamente los 10 más rápidos del entreno, pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se ponen en juego la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla, para la sprint y para la carrera larga. El resto de pilotos quedan obligados a pasar por la Q1 previa, en la que están en juego los dos últimos billetes a la Q2, igualmente para los dos corredores más rápidos.

Así, apunta qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de MotoGP en el circuito de Balaton Park, y quiénes tendrán que disputar antes la Q1 en el Gran Premio de Hungría 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Balaton Park (GP de Hungría 2026)

Qué pilotos disputarán la Q1 en el GP de Hungría de MotoGP 2026 en Balaton

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Balaton Park (GP de Hungría)

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Hungría

Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello y Balaton

Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello y Balaton



Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello y Balaton

Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello y Balaton

Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Montmeló

Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Balaton

Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló y Balaton.

Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Mugello

Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello y Balaton

Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans y Montmeló

Raúl Fernández en Jerez, Montmeló y Balaton

Joan Mir en Tailandia, Le Mans y Montmeló

Enea Bastianini en Austin, Jerez y Mugello

Diogo Moreira en Mugello y Balaton

Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló

Brad Binder en Tailandia y Montmeló

Alex Rins en Le Mans y Mugello

Jack Miller en Montmeló y Balaton

Toprak Razgatlioglu en Brasil

Luca Marini en Austin

Franco Morbidelli en Mugello

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Hungría

Manu González

David Alonso

Filip Salac

Dani Muñoz

Alberto Ferrández

Collin Veijer

Alex Escrig

Dani Holgado

Senna Agius

Iván Ortolá

Izan Guevara

Tony Arbolino

Barry Baltus

José Antonio Rueda

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Hungría

Máximo Quiles

Veda Pratama

David Almansa

David Muñoz

Joel Kelso

Casey O'Gorman

Adrián Fernández

Rico Salmela

Guido Pini

Marco Morelli

Valentín Perrone

Matteo Bertelle

Álvaro Carpe

Ruche Moodley