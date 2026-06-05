Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Hungría y quiénes disputarán la Q1
Mira qué pilotos han pasado a la Q2 de MotoGP del Gran Premio de Hungría en Balaton Park y quienes van a la Q1 previa de la cronometrada de este sábado.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ya está en marcha la octava ronda de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de Hungría. El circuito del Balaton Park, que celebra su segundo fin de semana de carreras en el campeonato, por más que se apunta a que será la última visita aquí, ha acogido este viernes, 5 de junio, los primeros entrenamientos libres de la categoría reina, la FP1, y la Práctica, que ha vuelto a ser el primer entreno clave del fin de semana.
Como sabes, la Práctica es el único entrenamiento del fin de semana que determina qué pilotos, concretamente los 10 más rápidos del entreno, pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se ponen en juego la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla, para la sprint y para la carrera larga. El resto de pilotos quedan obligados a pasar por la Q1 previa, en la que están en juego los dos últimos billetes a la Q2, igualmente para los dos corredores más rápidos.
Así, apunta qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de MotoGP en el circuito de Balaton Park, y quiénes tendrán que disputar antes la Q1 en el Gran Premio de Hungría 2026.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Balaton Park (GP de Hungría 2026)
- Pedro Acosta
- Fabio Di Giannantonio
- Raúl Fernández
- Fermín Aldeguer
- Ai Ogura
- Marco Bezzecchi
- Marc Márquez
- Diogo Moreira
- Jorge Martín
- Jack Miller
Qué pilotos disputarán la Q1 en el GP de Hungría de MotoGP 2026 en Balaton
- Fabio Quartararo
- Toprak Razgatlioglu
- Luca Marini
- Pecco Bagnaia
- Enea Bastianini
- Joan Mir
- Iker Lecuona
- Brad Binder
- Maverick Viñales
- Franco Morbidelli
- Alex Rins
- Cal Crutchlow
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Balaton Park (GP de Hungría)
Práctica de Balaton Park
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|24
|
1'36.827
|151.507
|2
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|24
|
+0.413
1'37.240
|0.413
|150.863
|3
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|25
|
+0.501
1'37.328
|0.088
|150.727
|4
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|20
|
+0.613
1'37.440
|0.112
|150.554
|5
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|22
|
+0.654
1'37.481
|0.041
|150.490
|6
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|27
|
+0.675
1'37.502
|0.021
|150.458
|7
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|21
|
+0.733
1'37.560
|0.058
|150.369
|8
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|24
|
+0.881
1'37.708
|0.148
|150.141
|9
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|24
|
+0.907
1'37.734
|0.026
|150.101
|10
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|26
|
+0.933
1'37.760
|0.026
|150.061
|11
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|27
|
+1.044
1'37.871
|0.111
|149.891
|12
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|23
|
+1.098
1'37.925
|0.054
|149.808
|13
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|25
|
+1.122
1'37.949
|0.024
|149.771
|14
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|22
|
+1.159
1'37.986
|0.037
|149.715
|15
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|25
|
+1.176
1'38.003
|0.017
|149.689
|16
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|23
|
+1.197
1'38.024
|0.021
|149.657
|17
|I. Lecuona Gresini
|27
|Ducati
|27
|
+1.222
1'38.049
|0.025
|149.619
|18
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|21
|
+1.238
1'38.065
|0.016
|149.594
|19
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|25
|
+1.282
1'38.109
|0.044
|149.527
|20
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|23
|
+1.509
1'38.336
|0.227
|149.182
|21
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|23
|
+1.846
1'38.673
|0.337
|148.672
|22
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|24
|
+2.907
1'39.734
|1.061
|147.091
|Ver resultados
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Hungría
- Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello y Balaton
- Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello y Balaton
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello y Balaton
- Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello y Balaton
- Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Montmeló
- Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Balaton
- Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló y Balaton.
- Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Mugello
- Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello y Balaton
- Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans y Montmeló
- Raúl Fernández en Jerez, Montmeló y Balaton
- Joan Mir en Tailandia, Le Mans y Montmeló
- Enea Bastianini en Austin, Jerez y Mugello
- Diogo Moreira en Mugello y Balaton
- Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló
- Brad Binder en Tailandia y Montmeló
- Alex Rins en Le Mans y Mugello
- Jack Miller en Montmeló y Balaton
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
- Luca Marini en Austin
- Franco Morbidelli en Mugello
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Hungría
- Manu González
- David Alonso
- Filip Salac
- Dani Muñoz
- Alberto Ferrández
- Collin Veijer
- Alex Escrig
- Dani Holgado
- Senna Agius
- Iván Ortolá
- Izan Guevara
- Tony Arbolino
- Barry Baltus
- José Antonio Rueda
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Hungría
- Máximo Quiles
- Veda Pratama
- David Almansa
- David Muñoz
- Joel Kelso
- Casey O'Gorman
- Adrián Fernández
- Rico Salmela
- Guido Pini
- Marco Morelli
- Valentín Perrone
- Matteo Bertelle
- Álvaro Carpe
- Ruche Moodley
Comparte o guarda este artículo
Márquez: "Esperaba encontrarme mejor en un circuito con más curvas a la izquierda"
Así vivimos la Práctica de MotoGP en Balaton Park, GP de Hungría
Márquez arranca con 'sorpresa' en Balaton Park
Acosta: "No estoy en condiciones de pensar en ganar; a lo mejor mañana la moto no va así"
A qué hora fue la Práctica de MotoGP en Hungría y cómo se vio
Viñales: "No tengo que convencer a nadie; cuando estaba bien era el líder de KTM"
Últimas noticias
Pérez revela la causa del incendio de su Cadillac y sueña con la Q2 en Mónaco
Hamilton no ha sufrido los problemas de freno de Leclerc: "El coche se siente muy bien"
Leclerc no se confía: "Mañana estaremos todos más cerca de lo que esperáis"
Así os contamos los Entrenamientos Libres 1 y 2 del GP de Mónaco
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios