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MotoGP GP de Hungría

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Hungría y quiénes disputarán la Q1

Mira qué pilotos han pasado a la Q2 de MotoGP del Gran Premio de Hungría en Balaton Park y quienes van a la Q1 previa de la cronometrada de este sábado.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ya está en marcha la octava ronda de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de Hungría. El circuito del Balaton Park, que celebra su segundo fin de semana de carreras en el campeonato, por más que se apunta a que será la última visita aquí, ha acogido este viernes, 5 de junio, los primeros entrenamientos libres de la categoría reina, la FP1, y la Práctica, que ha vuelto a ser el primer entreno clave del fin de semana.

El viernes de MotoGP en Hungría:

Como sabes, la Práctica es el único entrenamiento del fin de semana que determina qué pilotos, concretamente los 10 más rápidos del entreno, pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se ponen en juego la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla, para la sprint y para la carrera larga. El resto de pilotos quedan obligados a pasar por la Q1 previa, en la que están en juego los dos últimos billetes a la Q2, igualmente para los dos corredores más rápidos.

Así, apunta qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de MotoGP en el circuito de Balaton Park, y quiénes tendrán que disputar antes la Q1 en el Gran Premio de Hungría 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Balaton Park (GP de Hungría 2026)

Qué pilotos disputarán la Q1 en el GP de Hungría de MotoGP 2026 en Balaton

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Balaton Park (GP de Hungría)

Práctica de Balaton Park

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 24

1'36.827

   151.507  
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 24

+0.413

1'37.240

 0.413 150.863  
3 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 25

+0.501

1'37.328

 0.088 150.727  
4 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 20

+0.613

1'37.440

 0.112 150.554  
5 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 22

+0.654

1'37.481

 0.041 150.490  
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 27

+0.675

1'37.502

 0.021 150.458  
7 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 21

+0.733

1'37.560

 0.058 150.369  
8 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 24

+0.881

1'37.708

 0.148 150.141  
9 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 24

+0.907

1'37.734

 0.026 150.101  
10 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 26

+0.933

1'37.760

 0.026 150.061  
11 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 27

+1.044

1'37.871

 0.111 149.891  
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 23

+1.098

1'37.925

 0.054 149.808  
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 25

+1.122

1'37.949

 0.024 149.771  
14 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 22

+1.159

1'37.986

 0.037 149.715  
15 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 25

+1.176

1'38.003

 0.017 149.689  
16 Spain J. Mir Honda 36 Honda 23

+1.197

1'38.024

 0.021 149.657  
17 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 27

+1.222

1'38.049

 0.025 149.619  
18 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 21

+1.238

1'38.065

 0.016 149.594  
19 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 25

+1.282

1'38.109

 0.044 149.527  
20 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+1.509

1'38.336

 0.227 149.182  
21 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 23

+1.846

1'38.673

 0.337 148.672  
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 24

+2.907

1'39.734

 1.061 147.091  
Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Hungría

  • Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello y Balaton
  • Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello y Balaton
  • Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello y Balaton
  • Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello y Balaton
  • Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Montmeló
  • Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Balaton
  • Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló y Balaton.
  • Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Mugello
  • Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello y Balaton
  • Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans y Montmeló
  • Raúl Fernández en Jerez, Montmeló y Balaton
  • Joan Mir en Tailandia, Le Mans y Montmeló
  • Enea Bastianini en Austin, Jerez y Mugello
  • Diogo Moreira en Mugello y Balaton
  • Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló
  • Brad Binder en Tailandia y Montmeló
  • Alex Rins en Le Mans y Mugello
  • Jack Miller en Montmeló y Balaton
  • Toprak Razgatlioglu en Brasil
  • Luca Marini en Austin
  • Franco Morbidelli en Mugello

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Hungría

  • Manu González
  • David Alonso
  • Filip Salac
  • Dani Muñoz
  • Alberto Ferrández
  • Collin Veijer
  • Alex Escrig
  • Dani Holgado
  • Senna Agius
  • Iván Ortolá
  • Izan Guevara
  • Tony Arbolino
  • Barry Baltus
  • José Antonio Rueda

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Hungría

  • Máximo Quiles
  • Veda Pratama
  • David Almansa
  • David Muñoz
  • Joel Kelso
  • Casey O'Gorman
  • Adrián Fernández
  • Rico Salmela
  • Guido Pini
  • Marco Morelli
  • Valentín Perrone
  • Matteo Bertelle
  • Álvaro Carpe
  • Ruche Moodley

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