MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Hungría en Balaton Park
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la carrera principal del Gran Premio de Hungría de MotoGP 2026 en Balaton Park, con comentarios, tiempos...
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡3 VUELTAS! ¡Manu González tiene 7 décimas de ventaja!
¡Vuelta rápida de Manu González! No quiere que esto se le escape.
¡David Alonso pasa a Holgado y se pone cuarto!
¡Ojo que Salac vuelve a acercarse a Manu! Van a quedar 5 vueltas en Balaton Park.
¡Vuelta 15! González se va por medio segundo ante Salac, y ojo que Agius se acerca al compañero de Manu. Detrás, Alonso está encima de Holgado, presionándole.
¡MANU GONZÁLEZ SE PONE PRIMERO! Buena pasada del español, que va a por la victoria en Balaton Park ante Salac.
¡Vuelta 9 de 22! González está encima de Salac. Va a por la cabeza de carrera.
Ortolá se ha llevado puesto a Dani Muñoz, investigarán el incidente después de la carrera.
Guevara ha vuelto a pasar a Dani Holgado, pero ha sido sancionado con una Long Lap Penalty, por un cambio de dirección muy inseguro en la salida, al cruzarse en la trayectoria de Salac.
¡Salac y González en cabeza de carrera! Se escapan de Agius.
David Muñoz va a ser trasladado al hospital en un helicóptero médico. Su mánager, Héctor Faubel, ha confirmado que está FUERA DE PELIGRO y consciente. Tiene dolor en la pierna derecha, la contraria a la que se había lesionado, y en un brazo.
¡Y Holgado adelanta a Guevara!
¡Agius pasa a Guevara también!
González se pone segundo tras Salac, delante de Guevara, Agius, Holgado, Veijer y Alonso.
Y caída de Canet en la primera vuelta.
Salac coge la cabeza de carrera sobre Guevara, Manu González y Agius. David Alonso se ha colado por detrás.
¡Comienza la carrera!
Mientras tanto, seguimos pendientes del estado de salud de David Muñoz.
Comienza la vuelta de calentamiento.
¡Vamos a por la segunda carrera del día! Se viene Moto2.
Quiles ya tiene 59 puntos de ventaja en cabeza de carrera.
Así ha sido el accidente en Moto3.
Por lo que se va sabiendo, Perrone y Uriarte están bien. Seguimos esperando noticias de David Muñoz, más allá de que está consciente. Veremos sobre todo su pierna, que no tenga ahí algo otra vez.
La crónica tras un final espeluznante en Hungría.
Moto3 en Hungría - Quiles arrasa en una carrera que acaba con bandera roja
Mira todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en el Gran Premio de Hungría, en el Balaton Park. Consulta qué pasa en cada sesión.
TODOS LOS PILOTOS ESTÁN CONSCIENTES. La mejor noticia que confirma Dirección de Carrera.
Pues la última vuelta no ha contado por la bandera roja.
¡LA CARRERA ACABA CON BANDERA ROJA! Gana Quiles sobre Almansa. Veremos cómo está David Muñoz. Perrone y Uriarte están bien.