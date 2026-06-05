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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Hungría

Acosta prepara el asalto al Balaton Park

Pedro Acosta puede estar ante su fin de semana más relevante en MotoGP, al lograr el mejor tiempo en la primera jornada de ensayos en el circuito de Balaton, con un margen considerable sobre el resto.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El trazado húngaro le gusta al murciano de KTM, que rodó en cabeza prácticamente durante toda la sesión de la tarde, hasta el extremo de aventajar en cuatro décimas a su más inmediato perseguidor. Acosta se quedó únicamente a tres décimas del récord absoluto del trazado en un giro que le colocó por delante de Fabio Di Giannantonio (segundo). El tercero fue Raúl Fernández, que ya se mostró muy rápido el fin de semana pasado, en Mugello –ganó la sprint– y que aparentemente volverá a serlo en el Balaton Park. La cuarta mejor vuelta fue para Fermín Aldeguer, mientras que Ai Ogura fue el quinto. Una vez más, los dos corredores del equipo Trackhouse, la escudería satélite de Aprilia, superaron a sus teóricos jefes de fila: Marco Bezzecchi, el líder del campeonato y ganador de cuatro de las siete pruebas disputadas hasta la fecha, finalizó el sexto tras quedarse a casi siete décimas de Acosta, a la vez que Jorge Martín concluyó el noveno, en un arranque de gran premio bastante discreto para la estructura oficial de la compañía de Noale.

 

Marc Márquez, que fue el más veloz en el entrenamiento matinal a pesar del estado algo precario de su hombro, terminó con el séptimo mejor registro, por delante de Diogo Moreira (octavo). El novato de LCR lleva una inercia estupenda si atendemos a que ya pasó directamente a la Q2 en Italia, el viernes pasado (Mugello), y repitió en Hungría. El mejor mensaje posible para Honda, que este viernes le tuvo a él como mejor exponente. El top ten lo cerró Jack Miller, como el primero de entre los representantes de Yamaha, a pesar de que el australiano de Pramac lo tiene más que peludo para seguir en MotoGP el año que viene.

Por detrás, vale la pena destacar la 17ª posición de Iker Lecuona, sustituto de Alex Márquez en Gresini, que fue capaz de superar a Franco Morbidelli (20º) a pesar de ser su primera aparición sobre la Ducati Desmosedici. 

Clasificación Práctica de MotoGP del GP de Hungría 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 24

1'36.827

   151.507  
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 24

+0.413

1'37.240

 0.413 150.863  
3 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 25

+0.501

1'37.328

 0.088 150.727  
4 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 20

+0.613

1'37.440

 0.112 150.554  
5 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 22

+0.654

1'37.481

 0.041 150.490  
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 27

+0.675

1'37.502

 0.021 150.458  
7 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 21

+0.733

1'37.560

 0.058 150.369  
8 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 24

+0.881

1'37.708

 0.148 150.141  
9 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 24

+0.907

1'37.734

 0.026 150.101  
10 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 26

+0.933

1'37.760

 0.026 150.061  
11 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 27

+1.044

1'37.871

 0.111 149.891  
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 23

+1.098

1'37.925

 0.054 149.808  
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 25

+1.122

1'37.949

 0.024 149.771  
14 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 22

+1.159

1'37.986

 0.037 149.715  
15 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 25

+1.176

1'38.003

 0.017 149.689  
16 Spain J. Mir Honda 36 Honda 23

+1.197

1'38.024

 0.021 149.657  
17 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 27

+1.222

1'38.049

 0.025 149.619  
18 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 21

+1.238

1'38.065

 0.016 149.594  
19 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 25

+1.282

1'38.109

 0.044 149.527  
20 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+1.509

1'38.336

 0.227 149.182  
21 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 23

+1.846

1'38.673

 0.337 148.672  
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 24

+2.907

1'39.734

 1.061 147.091  
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