Acosta prepara el asalto al Balaton Park

El trazado húngaro le gusta al murciano de KTM, que rodó en cabeza prácticamente durante toda la sesión de la tarde, hasta el extremo de aventajar en cuatro décimas a su más inmediato perseguidor. Acosta se quedó únicamente a tres décimas del récord absoluto del trazado en un giro que le colocó por delante de Fabio Di Giannantonio (segundo). El tercero fue Raúl Fernández, que ya se mostró muy rápido el fin de semana pasado, en Mugello –ganó la sprint– y que aparentemente volverá a serlo en el Balaton Park. La cuarta mejor vuelta fue para Fermín Aldeguer, mientras que Ai Ogura fue el quinto. Una vez más, los dos corredores del equipo Trackhouse, la escudería satélite de Aprilia, superaron a sus teóricos jefes de fila: Marco Bezzecchi, el líder del campeonato y ganador de cuatro de las siete pruebas disputadas hasta la fecha, finalizó el sexto tras quedarse a casi siete décimas de Acosta, a la vez que Jorge Martín concluyó el noveno, en un arranque de gran premio bastante discreto para la estructura oficial de la compañía de Noale.

Marc Márquez, que fue el más veloz en el entrenamiento matinal a pesar del estado algo precario de su hombro, terminó con el séptimo mejor registro, por delante de Diogo Moreira (octavo). El novato de LCR lleva una inercia estupenda si atendemos a que ya pasó directamente a la Q2 en Italia, el viernes pasado (Mugello), y repitió en Hungría. El mejor mensaje posible para Honda, que este viernes le tuvo a él como mejor exponente. El top ten lo cerró Jack Miller, como el primero de entre los representantes de Yamaha, a pesar de que el australiano de Pramac lo tiene más que peludo para seguir en MotoGP el año que viene.

Por detrás, vale la pena destacar la 17ª posición de Iker Lecuona, sustituto de Alex Márquez en Gresini, que fue capaz de superar a Franco Morbidelli (20º) a pesar de ser su primera aparición sobre la Ducati Desmosedici.