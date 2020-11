La celebración de Albert Arenas, 21º español campeón del mundo

Recuerda a los otros 20 pilotos españoles que han logrado un mundial: Todos los españoles campeones del mundo de motociclismo

Albert Arenas dependía completamente de sí mismo para coronarse en Portugal. Le bastaba con ser primero o segundo, o tercero o cuarto si sus rivales Ogura y Arbolino no ganaban. Y no ganaron, pero hubo que sudar.

Durante una última vuelta al borde del ataque de nervios, Albert Arenas logró mantener el equilibrio de la moto para, aunque 12º, acabar enganchado a un grupo donde estaban los otros dos candidatos al triunfo y, con los resultados de los tres, proclamarse campeón de Moto3.

Tras cruzar la meta, la alegría se desbordó, y comenzaron las felicitaciones y una celebración que estuvo a la altura.

¿Por qué Albert Arenas celebró el título simulando estar en una heladería?

Fue una de las imágenes de la celebración. El piloto y sus hombres de confianza se pararon en una curva del circuito donde le esperaba una heladería denominada 'Arenas Ice Cream Factory' (Fábrica de Helados Arenas).

La historia de esa curiosa celebración la narró el propio Albert en su entrevista con DAZN: "Fue en Jerez 2018. Ese fue un año que empecé en Qatar y en el warm up me rompí la clavícula. Ese año salté de Mahindra a KTM. Y el sábado por la noche en la cita de Jerez me comí un helado. Me vieron los comentaristas de MotoGP y me sentí un poco mal, porque claro, el piloto comiéndose un pedazo de helado...".

"Pero quería hacerlo, no estaba pasando un buen momento y me sentía bien haciéndolo".

"Y en Le Mans le dije a mi equipo que si hacía top 5 les invitaba a un helado, y gané la carrera. A partir de ese día empezamos un poco la broma de tomarnos un helado cuando iban bien las cosas. Y cuando no, también".

"Guardaré para siempre este detalle, estas cosas que al final marcan un poco la diferencia, y estoy muy feliz por estar con todos ahí".

El dorsal y el casco de campeón de Albert Arenas

Tal y como vivió una semana antes Joan Mir, cuando se proclamó campeón del mundo de MotoGP en Valencia, Arenas también recibió el casco de campeón.

Un diseño basado en el casco que lleva siempre, pero con un cambio de color evidente al dorado. No fue el único cambio en el aspecto de piloto y moto en su regreso al pitlane. Además del casco y la camiseta con el mensaje 'Arenas Ice Cream Factory', en la parte delantera de la moto del Aspar Team, entre el 7 y el 5 de su dorsal, aparecía, destacado en un color grisáceo, el '1' de campeón.