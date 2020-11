Las cuentas de Arenas y Bastianini para ser campeones de Moto2 y Moto3 en Valencia

Aunque las opciones sean mucho más remotas que en el caso de MotoGP, las dos categorías pequeñas del Mundial también podrían quedar sentenciadas este domingo. Enea Bastianini, en Moto2, y Albert Arenas, en Moto3, llegan líderes a la penúltima cita de la temporada, y en caso de acabar la carrera con más de 25 puntos de ventaja en la clasificación se llevarán ya el título.

Sin embargo, ninguno de los dos lo tiene sencillo. El italiano saca 6 puntos al segundo, Sam Lowes, pero Luca Marini, a 19, y Marco Bezzecchi, a 29 también podrían aguarle la fiesta.

Lo que necesita Mir para ser campeón en el GP de Valencia: Las cuentas de Mir para ser campeón de MotoGP 2020

Así, teniendo en cuenta los posibles empates a puntos, Bastianini necesitaría meterle 20 a Lowes, 7 a Marini y no ceder más de 3 con Bezzecchi. La opción más sencilla para el piloto del Italtrans sería ganar y esperar a que Lowes sea 11º o peor y Marini no pase de la tercera plaza, sin importar lo que haga Bezzecchi. La otra posibilidad es que sea segundo, sin que Lowes puntúe, Marini no suba al podio y Bezzecchi no gane.

Las combinaciones para que Bastianini sea campeón en Valencia

Bastianini será campeón si es... Y sus rivales son... 1º Lowes es 11º, Marini es 3º (Bezzecchi no influiría) 2º Lowes no puntúa, Marini es 4º y Bezzecchi no gana.

Así está la clasificación de Moto2

Si Bastianini lo tiene complicado en la categoría intermedia, aún más difícil está la cosa para Arenas en Moto3. Su bandera negra en la última carrera abrió el abanico de candidatos y hasta cuatro pilotos pueden retrasar el alirón. El piloto del Aspar Team le saca 3 puntos a Ai Ogura, 20 a Celestino Vietti, 23 a Tony Arbolino y 24 a Jaume Masià.

En su caso solo hay una posibilidad para cerrar el campeonato en Valencia y todo pasa por ganar. En ese caso necesitaría que Ogura no pasase de la 13ª posición, sin importar lo que hagan Vietti, Arbolino ni Masià.

Las combinaciones para que Arenas sea campeón en Valencia

Arenas será campeón si es... Y sus rivales son... 1º Ai Ogura es 13º (No influiría lo que hagan Vietti, Arbolino ni Masià)

No te pierdas: Los horarios del decisivo Gran Premio de Valencia de MotoGP

Las fotos de la temporada 2020 de Moto2 y Moto3