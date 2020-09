El líder del campeonato saldrá desde la pole por tercera carrera consecutiva –también lo hizo en San Marino gracias a una sanción– y tendrá una gran oportunidad de abrir hueco en la clasificación, ya que sus principales rivales saldrán retrasados.

El piloto del Sky VR46 consiguió la pole rodando en solitario y encadenando varias vueltas rápidas hasta superar el mejor giro jamás dado al Circuit de Barcelona con una Moto2.

"Está siendo un buen fin de semana. Es muy diferente a Misano. No sabía si las sensaciones iban a ser tan buenas. La moto está muy bien. No hay much grip. La Speed Up será muy fuerte en la carrera, pero salimos desde la pole y el ritmo no está mál. Lo importante será divertirse", comentó Marini.

Viniendo de la Q1, Jorge Navarro se clasificó segundo, igualando su mejor resultado este año en parrilla, mientras que el tercero fue Sam Lowes.

Otra Speed Up, la de Fabio di Giannantonio acabó cuarta, por delante de Jake Dixon, que volvió a clasificar delante, y Marco Bezzecchi.

La tercera fila estará formada por Joe Roberts –el más rápido de la Q1–, Marcos Ramírez y Xavi Vierge, mientras que Remy Gardner completó el top 10 pero saldrá seis posiciones más atrás por una sanción.

El segundo clasificado del Mundial, Enea Bastianini, solo pudo ser 11º –partirá 10º–, y Jorge Martín, en su reaparición tras perderse los dos últimos grandes premios por coronavirus, terminó 14º.

Top 10 de la Q2 del GP de Catalunya 2020 de Moto2

Top 4 de la Q1 del GP de Catalunya 2020 de Moto2

Cla Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia 1 Joe Roberts Kalex 9 1'43.595 2 Jake Dixon Kalex 9 1'43.893 0.298 3 Jorge Navarro Speed Up 9 1'43.942 0.347 4 Nicolò Bulega Kalex 9 1'44.093 0.498

