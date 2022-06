La inspiración de Acosta para brillar en Sachsenring: "Copié lo que hizo Binder"

Cargar el reproductor de audio

A pesar de no disputar una gran clasificación durante el sábado, Pedro Acosta llegó a la décima carrera del año con muchas ganas de repetir las buenas actuaciones que le dejó la victoria en Mugello.

Sin embargo, en un trazado tan corto y sinuoso como es el de Sachsenring, el piloto de Mazarrón sabía que tenía que dar lo mejor de sí mismo para lograr grandes resultados. Con esta hoja de ruta y gracias a una salida impecable, Pedro Acosta no tardó en unirse a la batalla por el podio.

"Este es el fruto del trabajo que venimos haciendo desde el comienzo de la temporada", fueron las primeras palabras del murciano tras cruzar la bandera ajedrezada. "Esto va dedicado al equipo y a aquellas personas que me apoyan, lo hemos vuelto a conseguir".

Mejorando su tiempo por vuelta, Pedro Acosta consiguió imponerse ante un Sam Lowes que llegaba al Gran Premio de Alemania como poleman. Tras un apretado duelo entre ambos pilotos, el piloto español consiguió desvincularse del británico y firmar una segunda posición que no tardó en celebrar con su equipo, especialmente después de una temporada agridulce para el garaje naranja.

"Cuando hemos ido cogiendo a Sam [Lowes], se me ha enfriado un poco más el neumático y ha sido bastante más fácil", repasó Acosta. "Sabía que iba a ser dura la carrera. "Al final, creo que Marcel [Schroeder] y Sam [Lowes] iban empujando muy fuerte".

Durante esta carrera, seguir la estela de su compañero de equipo Augusto Fernández fue clave a la hora de registrar el segundo puesto en la cita alemana.

"Tener los datos del piloto más rápido [su compañero] era positivo. En X puntos aprieto yo, y en otros él. Esta vez me ha tocado a mí. Creo que todo era vital en la salida. Yo hice la primera vuelta bien, sin hacer locuras", dijo.

"Me tiré toda la noche viendo una carrera que hizo Binder aquí. Al final solo quedaba copiar y pegar", expuso antes de recalcar los problemas intestinales que sufrió durante la carrera. "La comida no me sentaba bien, pero hemos salvado el gran premio después de la mala qualy que hicimos ayer", concluyó Pedro.