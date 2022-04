Acosta: "Espero que me dejen pilotar como yo quiero"

Cargar el reproductor de audio

Tras maravillar al mundo y proclamarse campeón de Moto3 en 2021, muchas de las miradas en Moto2 estaban puestas en Pedro Acosta. Sin embargo, el inicio de curso no ha sido el deseado, y tras cinco caídas saldrá 17º en la carrera de este domingo en Termas de Río Hondo.

El de Mazarrón (Murcia) fue 12º en Qatar y 9º en Indonesia, sumando 11 puntos que, tras dos carreras, le dejan undécimo en el mundial.

El joven piloto se mostró decepcionado después de otra complicada sesión de sábado, y además sugirió que no puede pilotar la KTM como le gustaría. "Es muy fácil decir cómo se tiene que llevar una moto. Eso lo sabe hacer hasta el que nos está viendo desde casa", declaró en palabras a DAZN.

"Espero que me dejen pilotar como yo quiero y a ver si empiezan a salir las cosas un poco mejor. Quiero pilotar como me salga y ahora tengo que pensar cómo llevarla. Me están haciendo pensar cómo llevar una moto", lamentó Pedro Acosta.

Las caídas y los contratiempos le obligan a remontar en carrera, algo que lógicamente es más complicado en la categoría intermedia que en Moto3. El sábado, el murciano pareció no llegar al límite, y espera poder ganar posiciones desde el principio.

"A lo mejor el problema es que no me caí, cuando me caía salía el décimo. Me he caído en las otras dos clasificaciones, pero salimos detrás. Al final el que está atrás soy yo. Intentaré remontar lo antes posible. El tiempo no le salió a otros pilotos, Canet era uno de los que estaba para hacer la pole y no le salió el tiempo, así que intentaré engancharme a ellos".

Respecto a la carrera (que arranca a las 18:20h de España), aseguró que irá a su estilo, aunque eso signifique un abandono antes de tiempo: "Nadie va a salir el 17º conmigo, el que está ahí soy yo. Voy a pilotar como yo quiera, se acabe la carrera antes o se acabe después".

"El proceso de adaptación se está alargando demasiado. Se está haciendo largo".

También tuvo palabras de agradecimiento a los trabajadores del equipo que tuvieron que trabajar a contrarreloj tras los problemas con el avión que transportaba la carga y que llegó a última hora del viernes: "Después de no tener la moto hasta ayer y de que todos los mecánicos vinieran de madrugada, revolqué la moto por la mañana. Los héroes del gran premio están siendo ellos, no nosotros".

