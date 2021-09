Palou y O'Ward lamentan el interés de España y México en IndyCar

La temporada 2021 de IndyCar acabará con un campeón hispanoamericano si Alex Palou o Patricio O’Ward logran el preciado cetro, y sería solo la segunda ocasión en la que un nacido en un país de habla española consigue el título de la categoría tras el triunfo de Juan Pablo Montoya en 1999 cuando la categoría se llamaba CART.

A pesar de que la lucha por el título se ha centrado en dos pilotos que no son estadounidenses, ambos consideran que el impacto en sus respectivos países no ha sido el que habrían esperado, incluso en una nación como México que tiene historia en la categoría y ha sido sede de diversos eventos.

“Siento que la afición está creciendo”, dijo O’Ward en conferencia de prensa del jueves. “Pero siendo muy sincero, siento que ha sido mucho más silenciosa de lo que debería (la lucha por el campeonato). Si esto estuviera pasando en Fórmula 1 se enterarían hasta los que no tienen teléfono”.

Alex Palou admitió estar sorprendido de la respuesta del mexicano ya que dada la cercanía del país con Estados Unidos habría pensado que el impacto sería mayor, pero entendió que el fenómeno es similar al de España.

"Iba a decir que Pato habría tenido más seguimiento en México en comparación con España, pero veo que él también tiene la misma mentalidad que yo”, expresó el piloto de Ganassi.

"Hay gente que va descubriendo la IndyCar, pero a lo mejor los medios no especializados no nos han dado nada de visibilidad, aunque creo que es un problema en general, no solo en mi país. Ojalá poco a poco podamos convencer a más medios y más personas (de seguir la categoría)”.

Desde que Indy Racing League y Champ Car unieron sus destinos para volver a crear la IndyCar en 2008, la categoría no ha experimentado una internacionalización como la que vivió a principios del siglo respecto a países de Latinoamérica, Europa y Oceanía, ni siquiera ante el éxito de pilotos de otras naciones como el neozelandés Scott Dixon.

Cuando les preguntaron por su opinión sobre un posible regreso de la categoría a lugares internacionales de Europa y México, los dos líderes de la tabla de pilotos señalaron que hay mercados donde ese movimiento podría ayudar a un mayor conocimiento de la categoría por parte del público.

"El producto es increíble. A lo mejor en España y Europa estamos un poco lejos para poder ir, pero es un paso muy grande que podría hacer el campeonato", declaró Palou.

O’Ward admitió que no entendía por que no había interés en volver a México.

"En mi opinión, estoy a favor de que la categoría se haga internacional otra vez, es la forma en que puede crecer, para que haya más interés por el mundo, como antes".

"Siento que la categoría tiene tanto potencial que debemos tratar de explotarlo. No ves este nivel de competitividad que tiene la IndyCar en ningún otro lado".

“No sé que mas quieren. Los dos que están peleando el campeonato uno es español y otro mexicano. No sé que mas podemos hacer nosotros por nuestra parte para tratar de que se haga una carrera en México y posiblemente en España”, finalizó el piloto de Arrow McLaren.