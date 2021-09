Horarios y cómo ver la batalla final de la IndyCar 2021 con Palou líder

La temporada 2021 de la IndyCar toca a su fin este fin de semana con el llamado GP de Long Beach, a donde el español Alex Palou, de 24 años, llega como líder con 35 puntos de ventaja sobre su más directo rival, el mexicano Pato O'Ward.

Palou protagonizará así la última batalla de la temporada por el título en la que es su segunda temporada en la categoría estadounidense, la primera con un equipo de máximo nivel.

La IndyCar ofrece normalmente máxima emoción, estrategias entretenidas, duelos en pista e incertidumbre hasta los últimos compases. Este fin de semana no será menos. ¡Te contamos todo lo que necesitas para que no te pierdas nada!

Horarios del final de la IndyCar 2021 en Long Beach (hora peninsular española)

Día Sesión Horario Sábado, 25 de septiembre Entrenamientos libres 1 00:00h - 00:45h Sábado, 25 de septiembre Entrenamientos libres 2 18:00h - 18:45h Sábado, 25 de septiembre Clasificación 21:05h - 23:00h Domingo, 26 de septiembre Warm up 18:00h - 18:30h Domingo, 26 de septiembre Carrera (85 vueltas) 21:30h - 23:45h

¿Dónde ver la carrera de la IndyCar 2021 en Long Beach?

La última cita de la IndyCar 2021, donde Alex Palou parte como principal favorito para sellar el título junto al equipo Chip Ganassi solo se podrá ver de una manera en España (al menos legalmente hablando).

Así, Movistar + es la única propietaria de derechos de retransmisión de la categoría estadounidense. No obstante, no ofrecerá ni los dos entrenamientos libres, ni la clasificación, ni el Warm up.

Eso sí, la carrera se podrá seguir EN DIRECTO desde su canal Vamos.

A este canal podrás acceder si ya eres cliente de su paquete Fusion (Internet, móvil, fijo y TV), pero también por 8€ puedes contratar Movistar Plus Lite sin límite de permanencia.

Pero si no puedes verlo, no te preocupes, desde Motorsport.com tendremos varios enviados especiales en el circuito y te contaremos todo lo que ocurra en Long Beach.

¿Qué posibilidades de título tiene Alex Palou en Long Beach?

¿Cómo es el circuito de Long Beach, sede de la última carrera de la IndyCar 2021?

Long Beach albergó en ocho ocasiones el GP de EE UU Oeste de Fórmula 1 desde 1976 hasta 1983. El trazado urbano cuenta con 3,167 km en torno al Convention Center de la ciudad californiana y cuenta con 11 curvas, con ocho de ellas a derechas.

Además, presenta varios puntos de adelantamiento, incluyendo la curva 1, pero la clave es salir bien de la última horquilla antes de la recta de meta.

Aunque en 2020 no se corrió por la pandemia de la COVID-19 es un clásico del calendario de la IndyCar desde 1985. En 2019 y 2018 fue Alexander Rossi quien se llevó el gato al agua, aunque el estadounidense solo ha conseguido subirse al podio en una ocasión en este 2021.

Así llega el campeonato de pilotos de la IndyCar 2021 a Long Beach