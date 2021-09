IndyCar: Grosjean da el salto y se une a Andretti Autosport para 2022

Romain Grosjean llegó a IndyCar para la temporada 2021 con un plan original de únicamente competir en los circuitos permanentes y callejeros, pero conforme avanzó el año decidió aventurarse a los óvalos.

El paso del piloto francés, que dejó la Fórmula 1 después de 2020 y tras su accidente en el Gran Premio de Bahrein, ha encontrado en la categoría americana el deseo de volver a competir. En su primera campaña ya suma tres podios y en su primera aparición en un óvalo, Gateway, acabó 14°.

Los resultados del ex piloto de Haas con un equipo de media tabla como es Dale Coyne despertaron el interés de Michael Andretti, dueño de Andretti Autosport, que ahora decidió darle el asiento que deja vacante Ryan Hunter-Reay para la temporada 2022.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Romain a la familia Andretti Autosport", dijo Michael Andretti, CEO y presidente de Andretti Autosport. "Ya tenía un currículum impresionante antes de llegar a la categoría y ver lo que ha sido capaz de hacer en su temporada de novato aquí ha sido emocionante".

Hunter-Reay había competido con Andretti Autosport desde la temporada 2012, pero el pasado 14 de septiembre se anunció su salida de la escuadra. De inmediato el nombre de Grosjean sonó para ocupar esa posición tras los resultados obtenidos y ahora estará a los mandos del coche amarillo del tradicional patrocinador DHL.

"Estoy encantado de unirme a Andretti Autosport y conducir el #28 de DHL para la próxima temporada. Es un gran honor unirme a un equipo tan grande como Andretti, cualquiera en el mundo del automovilismo conoce el nombre Andretti", dijo el galo.

"Me gustaría agradecer a Dale Coyne Racing por darme la oportunidad de unirme a IndyCar. He disfrutado mucho de las carreras y me ha dado la opción hoy de estar corriendo con uno de los equipos más competitivos y mejores del mundo".