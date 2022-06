Horarios de la IndyCar en Mid-Ohio 2022 y previo

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2022 de la Indycar superará su ecuador este fin de semana con la celebración de su novena ronda, que se disputará en el circuito de Mid-Ohio, en Lexington, Ohio.

Fecha del evento de Mid-Ohio 2022 de Indycar: Del jueves 30 de junio al sábado 3 de julio.

Circuito Mid-Ohio: 3.634 metros, pista permanente de 13 curvas en Lexington, Ohio.

Distancia de carrera: 80 vueltas (290,7 km).

Asignación de neumáticos Firestone para Mid-Ohio: Seis juegos primarios, cuatro juegos alternativos, un juego extra de primarios para los debutantes de cara a la FP1. En esta primera sesión se puede usar un juego de alternativos por coche y devolverlo a Firestone.

Parámetros del Push-to-pass : 200 segundos de tiempo total con una duración única máxima de 20 segundos.

Horarios de la IndyCar 2022 en Mid-Ohio (horario de España y luego horario local)

Viernes 1 de julio

De 21:30h a 22:45h de España - Primera sesión de libres - De 15:30h a 16:45h locales

Sábado 2 de julio

De 15:30h a 16:30h de España - Segunda sesión de libres - De 9:30h a 10:30h locales

De 20:45h a 22:00h de España - Clasificación - De 14:45h a 16:00h locales

Domingo 3 de julio

De 15:45h a 16:15h de España - Warm up - De 9:45h a 10:15h locales

A las 18:46h de España . "Drivers, start your engines" - A las 12:46h locales

A las 18:53 de España – Honda Indy 200 at Mid-Ohio presented by the all-new 2023 Civic Type R (carrera a 80 vueltas) – A las 12:53h locales

En España, la única forma de ver la IndyCar es mediante el Canal Deportes de Movistar+, incluido en la suscripción del paquete de deportes de la plataforma, ya que son los propietarios de los derechos de las carreras de Indy en nuestro país.

Notas de la carrera de IndyCar en Mid-Ohio

Ganador en 2021: Josef Newgarden (Team Penske-Chevrolet).

Autor de la pole position en 2021: Josef Newgarden (Team Penske-Chevrolet), 66.6739sec, 121.919mph

Vuelta récord en clasificación: Simon Pagenaud (Team Penske-Chevrolet) 63.8700sec, 127.271mph, julio de 2016.

La Honda Indy 200 será la 39ª carrera de IndyCar en Mid-Ohio, la primera de las cuales se celebró en 1980 y fue ganada por el Chaparral 2K-Cosworth de Johnny Rutherford. El récord de victorias es de seis, de Scott Dixon, mientras que Michael Andretti, Helio Castroneves, Teo Fabi, Josef Newgarden, Bobby Rahal, Al Unser y Alex Zanardi ganaron allí en dos ocasiones.

Los pilotos que ya han ganado en Mid-Ohio que compiten este fin de semana son Dixon, Castroneves, Newgarden, Graham Rahal, Simon Pagenaud, Alexander Rossi, Will Power y Colton Herta.

El piloto en activo con más poles en Mid-Ohio es Power, con cinco, mientras que Castroneves y Dixon han salido desde la pole aquí dos veces y, Pagenaud, Rossi, Herta y Newgarden han liderado la salida una vez cada uno.

Chip Ganassi Racing y Team Penske han ganado en Mid-Ohio 11 veces cada uno. Ganassi ha vencido con Dixon (seis), Alex Zanardi (dos), Juan Pablo Montoya, Dario Franchitti y Charlie Kimball. Las victorias de Penske llegaron de la mano de Emerson Fittipaldi, Al Unser Jr., Castroneves, Newgarden (dos cada uno) y Briscoe, Pagenaud y Power.

Lista de pilotos y equipos que corren en Mid-Ohio 2022 de la IndyCar

Dorsal Piloto Ciudad y país Nombre del coche Equipo-motor 2 Josef Newgarden Nashville, Tennessee PPG Team Penske Team Penske-Chevrolet 3 Scott McLaughlin Christchurch, New Zealand Odyssey Battery Team Penske Team Penske-Chevrolet 4 Dalton Kellett Stouffville, Canada K-Line / AJ Foyt Racing A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet 5 Pato O'Ward Monterrey, Mexico Arrow McLaren SP Arrow McLaren SP-Chevrolet 06 Helio Castroneves Sao Paulo, Brazil AutoNation / SiriusXM Meyer Shank Racing-Honda 7 Felix Rosenqvist Varnamo, Sweden Vuse Arrow McLaren SP Arrow McLaren SP-Chevrolet 8 Marcus Ericsson Kumla, Sweden Huski Chocolate Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing-Honda 9 Scott Dixon Auckland, New Zealand PNC Bank Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing-Honda 10 Alex Palou Barcelona, Spain The American Legion Chip Ganassi Racing-Honda 11 Tatiana Calderon (R) Bogota, Colombia ROKiT / AJ Foyt Racing AJ Foyt Enterprises-Chevrolet 12 Will Power Toowoomba, Australia Verizon Team Penske Team Penske-Chevrolet 14 Kyle Kirkwood (R) Jupiter, Florida ROKiT / AJ Foyt Racing A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet 15 Graham Rahal New Albany, Ohio Fifth Third Bank Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda 16 Simona De Silvestro Thun, Switzerland Paretta Autosport Paretta Autosport-Chevrolet 18 David Malukas (R) Chicago, Illinois HMD Dale Coyne Racing with HMD Motorsports-Honda 20 Conor Daly Noblesville, Indiana BitNile Ed Carpenter Racing-Chevrolet 21 Rinus VeeKay Hoofddorp, Netherlands Bitcoin Racing Team with BitNile Ed Carpenter Racing-Chevrolet 26 Colton Herta Valencia, California Gainbridge Andretti Autosport w/Curb Agajanian-Honda 27 Alexander Rossi Nevada City, California NAPA Auto Parts / AutoNation Andretti Autosport-Honda 28 Romain Grosjean Geneva, Switzerland DHL Andretti Autosport-Honda 29 Devlin DeFrancesco (R) Toronto, Canada PowerTap Andretti Steinbrenner Autosport-Honda 30 Christian Lundgaard (R) Hedensted, Denmark Hendrickson Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda 45 Jack Harvey Bassingham, UK Hy-Vee Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda 48 Jimmie Johnson El Cajon, California Carvana Chip Ganassi Racing Chip Ganassi Racing-Honda 51 Takuma Sato Tokyo, Japan Nurtec ODT Dale Coyne Racing with RWR-Honda 60 Simon Pagenaud Montmorillon, France AutoNation / SiriusXM Meyer Shank Racing-Honda 77 Callum Ilott Cambridge, UK Juncos Hollinger Racing Juncos Hollinger Racing-Chevrolet

Así llega el campeonato de IndyCar 2022 a Mid-Ohio: puntos y posiciones