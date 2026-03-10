Horarios de la IndyCar 2026 en Arlington y cómo verlo en TV

Ir al contenido principal

La IndyCar 2026 no para y afronta su tercera ronda consecutiva, con el debut del circuito urbano de Arlington, donde Palou busca resarcirse. Apunta los horarios y cómo ver en televisión.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

¡La IndyCar no para! Tras algunos años en los que tras la primera ronda había un largo parón hasta las siguientes carreras, en este 2026 el campeonato estadounidense ha deparado tres citas de manera consecutiva, y tras St. Pete y Phoenix, este fin de semana (del 13 al 15 de marzo) toca afrontar el debut del circuito urbano de Arlington. En él, Alex Palou tratará de redimirse tras abandonar en el óvalo de Arizona por un incidente con Rinus VeeKay, y perder el liderato de la clasificación general por primera vez desde junio de 2024. Apunta los horarios y cómo verlo todo en directo en televisión.

Recuerda:

Horarios completos de la IndyCar 2026 en Arlington para España

Día Sesión Hora

Viernes 13 de marzo

Entrenamientos Libres 1

 21:00h
Sábado 14 de marzo Entrenamientos Libres 2 14:30h
Sábado 14 de marzo

Clasificación de la IndyCar 2026 en Arlington

 19:30h
Domingo 15 de marzo Warm Up 15:00h
Domingo 15 de marzo

Carrera de la IndyCar 2026 en Arlington

 17:30h

La tercera cita de la IndyCar 2026, en el circuito urbano de Arlington, conformará un fin de semana con acción en pista de tres días. Los primeros entrenamientos libres serán el viernes 13 de marzo, a partir de las 21:00h de la noche para España. El sábado 14, será el turno de los Libres 2 (154:30h) y de la clasificación, que tendrá un formato nuevo en el Fast 6, con un único intento de vuelta para cada piloto que se clasifique para buscar la pole. Será a las 14:30h de la Costa Este de Estados Unidos, esto es, a las 19:30h de la tarde para España (ahora hay 5 horas de diferencia porque ya se ha cambiado la hora en el país americano).

El domingo 15 de marzo llegarán el Warm Up (15:00h) y la tercera carrera de la IndyCar 2026, con cobertura desde las 17:30 horas de España y con la bandera verde dándose a las 18:07h en nuestro país, a las 12:07h de la Costa Este en Estados Unidos, para completarse un total de 70 vueltas al circuito de Arlington.

A qué hora es la carrera de la IndyCar 2026 en Arlington

  • A qué hora es la carrera de Arlington de la IndyCar 2026 en España: domingo a las 18:07h
  • A qué hora es la carrera de Arlington de la IndyCar 2026 en México: domingo a las 11:07h
  • A qué hora es la carrera de Arlington de la IndyCar 2026 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: domingo a las 12:07h
  • A qué hora es la carrera de Arlington de la IndyCar 2026 en Venezuela y Bolivia: domingo a las 13:07h
  • A qué hora es la carrera de Arlington de la IndyCar 2026 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: domingo a las 14:07h

Horarios de la IndyCar 2026 en Arlington para Latinoamérica

Día

 Sesión

México

Colombia,

Perú, Ecuador

y Panamá

Venezuela y Bolivia

 Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile
Viernes 13 de marzo

Entrenamientos Libres 1

 14:00h 15:00h 16:00h 17:00h
Sábado 14 de marzo

Entrenamientos Libres 2

 07:30h 08:30h 09:30h 10:30h
Sábado 14 de marzo

Clasificación

 12:30h 13:30h 14:30h 15:30h
Domingo 15 de marzo

Warm Up

 08:00h 09:00h 10:00h 11:00h

Domingo 15 de marzo

Carrera

 11:07h 12:07h 13:07h 14:07h

Cómo ver por la tele la IndyCar 2026 en Arlington en España y Latam

En 2026, Movistar+ es la televisión que retransmite la IndyCar en España, tanto en los canales de Movistar + Deportes (por los que hay que pagar un extra), como en los canales del paquete básico (disponibles para todos los abonados y por 9.99 euros al mes, tanto si lo tienes todo contratado con Movistar como si no).

La clasificación de la IndyCar en Arlington se verá en España el sábado 14 de marzo, a las 19:30h en Movistar + Deportes 4 (dial 66). Más tarde, el domingo 15 de marzo, la carrera de la IndyCar en Arlington, a las 18:07h de la tarde, se emitirá en Vamos, en el Dial 8, disponible para todos los abonados.

Además, también tendrás la opción de contratar la plataforma de streaming de la IndyCar, el 'IndyCar Live!', que emite los entrenamientos libres y la clasificación de Arlington para España, y todo el fin de semana si accedes desde Latinoamérica, donde todo se podrá ver también en ESPN y Disney+.

Así es el circuito de Arlington de la IndyCar

El circuito de Arlington acoge este fin de semana su primera carrera de la IndyCar. Penske Entertainment, empresa promotora del campeonato, los Dallas Cowboys de la NFL y REV Entertainment, socio oficial de eventos de los Texas Rangers, se han unido para llevar el campeonato a las calles de Arlington, en Texas.

El trazado, de 4,39 kilómetros y 14 curvas, se encuentra alrededor de dos emblemáticos recintos deportivos: el AT&T Stadium, sede de los Dallas Cowboys de fútbol americano, y el Globe Life Field, sede de los Texas Rangers de la MLB de beisbol. Entre las características del nuevo trazado se incluyen un pitlane dividido y una sección técnica en forma de herradura junto al estadio AT&T.

Así llega la clasificación de la IndyCar 2026 a Arlington

Piloto Puntos United States United States
United StatesJ. NewgardenTeam Penske 78 27/7 51/1
United StatesK. KirkwoodAndretti Global 73 32/4 41/2
New ZealandS. McLaughlinTeam Penske 66 42/2 24/8
MexicoP. O'WardArrow McLaren 63 30/5 33/4
SpainA. PalouChip Ganassi Racing 59 53/1 6
United StatesD. MalukasTeam Penske 56 17/13 39/3
DenmarkC. LundgaardArrow McLaren 54 36/3 18/13
New ZealandM. ArmstrongMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 50 19/11 31/5
SwedenM. EricssonAndretti Global 43 29/6 14/17
United StatesA. RossiEd Carpenter Racing 42 14/16 28/6
NorwayD. HaugerDale Coyne Racing 36 20/10 16/15
SwedenF. RosenqvistMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 36 18/12 18/12
New ZealandS. DixonChip Ganassi Racing 35 8 27/7
United StatesK. SimpsonChip Ganassi Racing 35 15/15 20/10
United StatesG. RahalRahal Letterman Lanigan Racing 34 12/18 22/9
NetherlandsR. van KalmthoutJuncos Hollinger Racing 30 22/9 8/22
FranceR. GrosjeanDale Coyne Racing 29 24/8 5
C. RasmussenEd Carpenter Racing
 28 11/19 17/14
United StatesS. FerrucciA.J. Foyt Enterprises 25 6 19/11
L. FosterRahal Letterman Lanigan Racing
 24 17/14 7
BrazilC. ColletA.J. Foyt Enterprises 24 13/17 11/19
AustraliaW. PowerAndretti Global 23 8 15/16
N. SiegelArrow McLaren
 20 10/20 10/20
R. Robb StingJuncos Hollinger Racing
 18 9/21 9/21
GermanyM. SchumacherRahal Letterman Lanigan Racing 17 5 12/18

 

