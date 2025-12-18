El nuevo circuito de Arlington cobra impulso de cara a su debut en IndyCar

1.078 días. Ese es el tiempo que habrá durado la sequía desde que la IndyCar corrió por última vez en el Estado de Texas; desde la última bandera a cuadros en el Texas Motor Speedway, el 2 de abril de 2023, hasta el tan esperado regreso de la bandera verde para el primer Gran Premio de Arlington, el 15 de marzo de 2026.

A pesar de que aún faltan 87 días para la cita inaugural, el presidente del GP, Bill Miller, ya tiene la firme convicción de que el evento no sólo puede ocupar un lugar especial en el calendario, sino también servir como una oportunidad para trazar un nuevo camino en la creación de los mismos.

"Puede ser un evento emblemático en el calendario de la IndyCar en los próximos años", dijo Miller a Motorsport.com. "Y puede ayudar a impulsar la forma en que estamos buscando hacer carreras callejeras en circuitos temporales, ya que va desde el punto de vista de la IndyCar, y las lleva a un nivel superior".

Esa confianza procede, sin duda, de los socios organizativos implicados, ya que se trata de un esfuerzo conjunto entre Penske Entertainment (empresa promotora de la categoría), los Dallas Cowboys y REV Entertainment, el socio oficial de eventos de los Texas Rangers.

Render del Gran Premio de Arlington Foto de: Penske Entertainment

En los días transcurridos desde el anuncio de la creación de la prueba en Arlington, el 7 de octubre de 2024, el evento también ha cobrado impulso con la incorporación de varias empresas notables. Además del patrocinador principal, Java House, la lista de socios fundadores incluye a Electrolit, PepsiCo, Toyota y WinStar World Casino & Resort.

"Las asociaciones no son una cuestión de cantidad, sino de calidad y de ofrecer valor al cliente", afirmó Miller. "Participan porque quieren llegar a los clientes. Ya se trate del consumidor individual, de una empresa o del público nacional, si podemos ofrecerles una plataforma que les añada valor, les damos la bienvenida a bordo".

"También queremos socios que nos aporten valor, y esa experiencia del huésped. ¿Qué pueden aportarnos en cuanto a experiencias interactivas y cosas por el estilo? Y esas son las cosas en las que estamos trabajando juntos para cambiarlo".

Todavía quedan algunos detalles por conocer sobre el circuito urbano temporal, de 14 curvas y 4.39 kilómetros, como la distancia de la carrera, cómo será la entrega de trofeos e incluso quién o quiénes serán los artistas que encabezarán el concierto. Sin embargo, lo que sí se sabe es que el evento está a sólo un 40% de alcanzar el objetivo en la venta de entradas (los niños menores de 12 años entrarán gratis), y que los pases de paddock aún están disponibles.

Según Miller, la zona más popular es el WinStar Winners Club, una suite premium que ofrece vistas exclusivas de la pista, acceso al paddock, comida y bebida gourmet y acceso VIP. "Se trata de uno de nuestros clubes de hospitalidad, básicamente en la zona de boxes y en la zona de meta y hacia la curva 1, donde los coches pasarán por debajo de la pista", explicó Miller.

"Los miembros del club podrán salir a la plataforma de la victoria, hacerse fotos con el trofeo, salir en el podio durante los tres días que estén allí, y cuando se celebren las carreras el domingo, formarán parte de esa celebración. La gente lo rodeará; cuando beban champán, les caerá encima. Creo que es genial. Se trata del compromiso de los aficionados, de su interacción. ¿Y cómo se crean esas cosas relevantes para las asociaciones? Queremos a todos los socios que puedan aportar valor añadido a sus marcas y a la experiencia de los clientes. Y si podemos crear eso, vamos a por ello".

Plano del circuito del GP de Arlington Foto: Grand Prix of Arlington

La parte operativa también ha estado muy ocupada con diversas tareas, que abarcan desde la mejora de las carreteras hasta la colocación de 2.805 barreras. Además, ya se ha recibido casi todo el producto necesario.

"Ahora entra en juego el orden de la construcción: cuándo se envían las cosas, cuándo llegan y cuándo se empieza a poner en marcha", detalla Miller. "Eso empieza la primera semana de febrero, más o menos según vayan llegando las cosas, y entonces se empieza a construir, la mayor parte de lo cual se hace inicialmente en parcelas privadas, y luego se pasa a las carreteras públicas, de 2.805 barreras que se utilizan para construir y revestir el circuito".

"Empiezas a colocar esas cosas y desde los camiones. Va a ser una rotación de camiones que pasan, las cargan, las sacan, las descargan en la vía y dan marcha atrás para volver a ponerlos". Y ese es uno de los retos de un recinto temporal, ya que su organización requiere una comunicación constante con la comunidad para causar el menor trastorno posible. Miller señaló "conversaciones muy abiertas y proactivas con los vecinos que rodean el circuito" para escuchar y abordar cualquier preocupación.

"Trabajamos con ellos para que los empleados vayan a trabajar, o la gente pasee por esta calle", dijo Miller. "Se trata del plan de comunicación y de cómo funciona. Ahora, se trata de vender y ejecutar".

Para Miller, que también fue presidente del California Speedway durante sus más de tres décadas en la industria del automovilismo, hay un contagioso sentimiento de optimismo a medida que se acerca el evento, siendo la primera vez que supervisa un circuito urbano. "Una carrera inaugural sólo se celebra una vez, así que me encantaría que la gente viniera a verla", comentó Miller. "Siempre es genial formar parte de la primera".