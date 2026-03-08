La IndyCar modifica el formato de clasificación para el debut en Arlington

La IndyCar ha anunciado un cambio en el formato de clasificación para el primer Gran Premio Java House de Arlington, circuito que debuta en el calendario el próximo fin de semana, entre los días 13 y 15 de marzo.

El tradicional estilo 'knockout', de eliminación en grupos, para las dos primeras fases de la cronometrada se mantiene sin cambios (dos grupos en primera ronda, entre los cuales se conforma un Fast 12 con los doce mejores), pero se introducirá un nuevo formato para el Fast Six en el circuito urbano de 4.39 kilómetros. Ahora, la lucha por la pole consistirá en que los seis pilotos participantes saldrán a la pista de manera individual, para completar una sola vuelta, comenzando por el sexto más rápido en el Fast 12 previo, y avanzando hasta que acabe la sesión el más veloz de la ronda anterior.

Durante el Fast Six en Arlington, los pilotos saldrán del pitlane y tendrán la oportunidad de dar una vuelta, comenzando y terminando en la línea de meta alternativa. Una vez que el coche entre en el pitlane tras el intento, se dará la salida al siguiente coche para que realice su intento. La asignación de neumáticos y las normas sobre gomas se mantienen sin cambios para todo el fin de semana. Con esta actualización, la cobertura televiviva se ha ampliado a un espacio de dos horas.

"Estoy muy ilusionado con esta oportunidad de centrar más la atención en los equipos y pilotos de manera individual, y agradezco a FOX Sports que haya ampliado la ventana de retransmisión por televisión de la IndyCar para adaptarse a este cambio", declaró el presidente de la IndyCar, J. Douglas Boles.

"Este formato permitirá a los competidores y patrocinadores que se han ganado un puesto en el Firestone Fast Six recibir toda la atención de la retransmisión durante su intento de clasificación. También permite a los espectadores ver desde casa lo que hace que la clasificación en la IndyCar sea tan competitiva, y la perfección que se necesita para situarse en lo más alto de la parrilla de salida y ganarse el derecho a liderar el pelotón al ver la bandera verde el día de la carrera".

Librea del Gran Premio de Arlington Foto de: Penske Entertainment

Si el tiempo o las condiciones de la pista afectan a la lucha por la pole a una sola vuelta, la IndyCar tendrá la opción de volver al Fast Six estándar, en el que todos los pilotos luchan por el primer puesto en el intervalo de tiempo estándar. Otra opción es que la IndyCar utilice los resultados de la segunda fase para establecer la parrilla de salida de la carrera.

Tras la cita de Arlington, el principal campeonato de monoplazas de Estados Unidos evaluará el formato actualizado, para determinar si se implementará en otras pruebas futuras en circuitos urbanos y ruteros.

"Seguimos buscando formas nuevas, únicas e innovadoras de contar las historias de la extraordinaria competición que es la IndyCar Series, y agradecemos la disposición y la colaboración de IndyCar para hacer lo mismo", afirmó Eric Shanks, director ejecutivo y productor ejecutivo de FOX Sports.

"Este formato de clasificación actualizado será una forma emocionante de mostrar a las estrellas de la categoría y profundizar en lo que realmente se necesita para conducir al límite. Estoy deseando ver cómo funciona".

