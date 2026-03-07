Vídeo: Palou abandona en Phoenix su carrera 100 tras un incidente con VeeKay

Las esperanzas de victoria de Alex Palou este sábado se vieron frustradas tras sufrir un accidente al principio de la Good Ranchers 250 en el Phoenix Raceway, la segunda carrera de la temporada 2026 de la IndyCar. El español, que disputaba su carrera número 100 y llegaba líder del campeonato, chocó con el Chevrolet #76 de Juncos Hollinger Racing, el de Rinus VeeKay, con quien tiene un historial de incidentes, y el monoplaza #10 de Chip Ganassi Racing quedó destrozado tras solo 22 vueltas al óvalo de 1,6 km.

Tras salir en décima posición, el corredor de Sant Antoni de Vilamajor realizó una salida magistral, de décimo a primero en las dos vueltas de salida, y se colocó entre los tres primeros poco después de la arrancada. Así, se situó detrás del dúo del Team Penske, formado por el poleman David Malukas y Josef Newgarden.

Una breve bandera amarilla provocó una nueva resalida en la vuelta 19, en la que Palou fue adelantado por el Honda #15 de Graham Rahal, del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, momentos después. Entonces, con la oportunidad de intentar un adelantamiento desde la línea alta del óvalo, VeeKay trató de encontrar un difícil hueco por el exterior del catalán, cuando ambos atravesaban una curva cerrada.

Sin embargo, Palou, sin aviso de su 'spotter', siguió avanzando, y VeeKay nunca levantó el pie, siendo demasiado optimista, lo que provocó que los dos chocaran y que el neumático delantero derecho del coche del español se estrellara contra el muro exterior. Palou se detuvo en el interior de la pista con daños lo suficientemente importantes como para tener que abandonar.

"No he podido verlo", dijo después Palou en FOX, tras ser revisado y dado de alta en el centro médico, refiriéndose a la repetición, que pudo observar. "No sé si apreté a alguien, o si alguien intentaba llegar por allí. Sí, quiero decir, no lo sé. No creía que hubiera nadie allí. Tengo que ver si realmente había espacio o no, pero sí, es una pena que acabáramos contra el muro tan pronto y sin siquiera intentarlo, pero así son las carreras".

VeeKay pudo continuar, pero se quedó furioso en pista al creer que Palou lo había empujado hacia el exterior hasta provocar el contacto: "Me ha embestido, tío", dijo el neerlandés por una radio que se emitió en televisión.

VeeKay también sintió que tenía problemas con la suspensión, ya que en el momento de este artículo iba cinco vueltas por detrás, en la 23ª posición: "Sí, el coche gira hacia la izquierda", dijo. "Creo que tiene daños en la suspensión".

