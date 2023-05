Indy500: Alex Palou hace historia y consigue la pole en Indianápolis

El automovilismo español vivió este domingo uno de sus momentos más históricos. Alex Palou firmó su primera pole para las 500 millas de Indianápolis del próximo domingo, y de qué manera. El español, que tiene como su principal objetivo ganar la carrera desde que se llevó la IndyCar en 2021, marcó un promedio de 234.217 millas por hora, récord histórico de la pole para la mítica carrera, con el que batió a todos sus rivales del Fast 6.

El primer piloto en salir al Fast 6 fue Patricio O'Ward. El piloto mexicano, sin embargo, no salió de la mejor manera, con un giro de 233.756 millas por hora. La segunda vuelta bajó aunque no mucho, hasta las 233.490. En la tercera no pudo controlar el descenso de velocidad y siguió bajando, en este caso hasta las 232.962. Así, con un último giro en 232.4, completando un promedio algo mejorable de 233.158 mph.

El siguiente en la contienda fue Scott Dixon, el hombre de la pole en la edición de 2022. El múltiple campeón arrancó mejor que O'Ward, con un primer giro de 234.184 millas. Sin embargo, bajó bastante en la segunda, hasta 233.135. En la tercera consiguió controlar la bajada, hasta 232.808. Pero un último 232.4 le dejó con un registro peor que el de O'Ward, de 233.151.

Posteriormente, fue el turno de Alex Palou. El español llegaba dispuesto a hacer historia y a rendir en su máximo nivel, y lo hizo. Palou arrancó con una vuelta rapidísima de 235.131 millas por hora, la más rápida de la clasificación. La siguiente fue muy buena, de 234.399.

Después, el #10 no perdió el ritmo y cerró su promedio con dos grandes giros de 233.415 y 234.217, respectivamente. Así, el catalán firmó un promedio de 234.217, colocándose primero y batiendo el récord de 234.0 de Scott Dixon el año pasado, un momento histórico para el automovilismo español.

Pero no iba a tener fácil aguantar la pole. Lo demostró justo después Rinus VeeKay. El neerlandés empezó con una vuelta de 235.019, y siguió con dos giros muy regulares de 234.403 y 233.982. Palou ya pensaba que iba a robarle la pole, pero con un giro definitivo de 233.444 se quedó a nada de superarle, con un promedio de 234.211 millas por hora, esto es, se quedó a 0.006.

El siguiente fue Santino Ferrucci. El estadounidense empezó muy fuerte y se quedó a nada de tocar el muro en su primer intento, cerrando una vuelta de 234.332 millas por hora. La segunda vuelta bajó hasta las 233.778, lo que ya le dejaba fuera de la batalla. Finalmente, pudo completar un promedio de 233.661, para quedarse tercero detrás de Palou y VeeKay.

Y llegó el turno de Felix Rosenqvist. El de McLaren era el único que podía robarle la pole al español. Arrancó con una vuelta de 234.602 millas por hora, lo que casi le eliminaba. Después, completó tres vueltas de 234.233, 233.930... y finalmente, de 233.693. Un promedio de 234.114 que le dejaba tercero con el que no superaba a Palou. La pole era del español.

Así, el Fast 6 quedó con Palou en la pole del próximo domingo, por delante de VeeKay, Rosenqvist, Ferrucci, O'Ward y Dixon.