El joven piloto español ya causó sensación en la Super Formula japonesa el año pasado, donde le otorgaron el premio al Mejor Debutante del año, y estuvo a punto de ganar el título, luchando hasta la última carrera. Este sábado, en EE UU, Palou ha vuelto a dejar claro que tiene manos y velocidad para triunfar donde se proponga.

A sus 23 años y en tan solo su tercera carrera en la IndyCar, Palou dejó sorprendido a todos los habituales de la categoría al remontar desde el 14º puesto al último cajón del podio en Road America. Todo ello, después de un primer abandono en el óvalo de Texas al ser arrollado por el también debutante Rinus Veekay y tras no encontrar el ritmo en el GP de Indianápolis (19º).

El piloto de Dale Coyne Racing with Team Goh ya fue avisando desde primera hora de la jornada –en un circuito que nunca antes había pisado–, al ser sexto en los entrenamientos libres, a 0,252 del líder, Will Power. En la clasificación, en cambio, aceleró antes de tiempo en el pitlane y recibió un Drive-Through, lo que le dejó con una sola vuelta con los neumáticos blandos de Firestone.

Aun así, logró ser séptimo del grupo 1, a 0,397 del más rápido, lo que le relegó al 14º puesto en parrilla.

Pero cuando las luces se apagaron en Road America, Palou tiro de calidad para colocarse 9º ya en la primera vuelta. A partir de ahí, la acertada estrategia de parar en la vuelta 12 para lograr el undercut con sus rivales le hizo salir de boxes en un cuarto lugar de ensueño.

Pero Palou no se conformó con ello y buscó la gloria. De hecho, al final de la carrera llegó a pelear de tú a tú por el segundo puesto con nada más y nada menos que Will Power, campeón de IndyCar en 2014 y con 13 años en la categoría a sus espaldas.

"Lograr mi primer podio en IndyCar es súper especial. Y hacerlo en mi tercera carrera es simplemente increíble. Fue una carrera increíble para nosotros. ¡Es alucinante y sienta genial!", aseguró Palou tras la carrera.

"Fue un día realmente duro, ya que era mi primera vez aquí, en Road America. Tener los libres, la clasificación y la carrera el mismo día es algo intenso. Teníamos un coche realmente competitivo. Pude adelantar a algunos tíos en las dos primeras vueltas. Luego, simplemente tuvimos un muy buen ritmo, el suficiente para adelantar cuando había aire limpio".

"Durante las dos primeras paradas en boxes perdimos como dos o tres puestos, pero luego, en el tercero, el equipo estuvo fantástico".

En la primera resalida, Palou era cuarto, fue a pasar a Ryan Hunter-Reay por el interior y no se achantó cuando el campeón de 2012 le arrinconó contra la hierba. Sin embargo, una bandera amarilla ondeó por un doblado que se había salido de pista y cuando la parrilla se recolocó, Palou tuvo que afrontar la nueva resalida detrás de Hunter-Reas.

En esa ocasión, Palou se tiró por el exterior y completó un adelantamiento de libro, para colocarse en la trasera de Power, del que acabaría a solo 0,6 segundos en meta.

"Sabíamos desde el principio el trabajo que estaba haciendo el equipo. En todos los test que hicimos, siempre estuvimos en el top 5. El problema es que cuando me metí en la primera carrera de la IndyCar con solo 75 minutos de entrenamiento, nunca había estado en ese circuito. Es realmente complicado aprenderse los trazados aquí", reconoce Palou.

"Creo que acabar tercero ahora va a ser positivo para mí, para mi confianza. Sé que el equipo tiene mucha confianza en mí, sé de lo que es capaz el coche. Me sentí realmente competitivo, sobre todo al final de la carrera, cuando pude luchar contra Will. Pero usé demasiado el push to pass (sistema de adelantamiento) al principio de la carrera".

Palou asegura que si la COVID-19 no hubiese alterado los planes originales de la IndyCar de celebrar algunos test entre carreras y organizar las carreras en un fin de semana completo y no de manera comprimida, podría haber sido competitivo incluso antes.

"Creo, si soy sincero, que si tuviéramos suficientes entrenamientos, habríamos ido mejor ya desde el GP de Indianápolis. El problema es que no tenemos test. Creo que este es mi quinto o sexto día con el coche. No se pueden pedir milagros cuando solo tenemos 75 minutos de entrenamientos y tengo que atenderme el circuito y lograr el equilibrio del coche", asegura.

"Creo que aún no estamos ahí, a pesar de este gran resultado. Creo que todo se puso de cara para nosotros: la estrategia, los adelantamientos... Pero estamos llegando. Estamos siendo más rápidos y espero estar ahí muy pronto. El objetivo es estar siempre luchando por el top 10".

Este domingo tendrá una segunda oportunidad en Road America, con la segunda manga del primer fin de semana doble de la IndyCar 2020.

